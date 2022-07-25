يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.

الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه.

مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر.

"أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان.

شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة عبدالله البرقاوي سبق 2019-07-23 "أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان. مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر. الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه. يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 07:35 PM

شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة خلال تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي





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"أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان.

مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر.

الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه.

يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.