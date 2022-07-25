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شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة

خلال تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي

"أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان.

مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر.

الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه.

يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة
سبق

"أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان.

مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر.

الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه.

يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
07:35 PM

شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة

خلال تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
13,794

"أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان.

مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر.

الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه.

يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة.

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