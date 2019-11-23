أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم (السبت)؛ أن العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ستتصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة. وكشف "ماكنزي" على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين، عدد الجنود الأمريكيين في شرق سوريا، مبينًا أن 500 جندي أمريكي يتواجدون في تلك المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

"القيادة الأمريكية": العمليات ضد "داعش" ستتصاعد في الأيام المقبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-23 أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم (السبت)؛ أن العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ستتصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة.



وكشف "ماكنزي" على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين، عدد الجنود الأمريكيين في شرق سوريا، مبينًا أن 500 جندي أمريكي يتواجدون في تلك المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 03:16 PM

"القيادة الأمريكية": العمليات ضد "داعش" ستتصاعد في الأيام المقبلة "ماكنزي" أشار إلى وجود 500 جندي في شرق سوريا





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أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم (السبت)؛ أن العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ستتصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة.



وكشف "ماكنزي" على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين، عدد الجنود الأمريكيين في شرق سوريا، مبينًا أن 500 جندي أمريكي يتواجدون في تلك المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".