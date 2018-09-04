"تداول" ستطلق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول لـ2019

بهدف توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين وتقديم أفضل خدمات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليومن، عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019، من خلال إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة الآجلة" والتي ستعتمد على مؤشر تداول "إم إس سي آي" المعلن عن إطلاقه اليوم.

وسيتم إطلاق المؤشر في الربع الرابع من العام 2018، حيث تعتزم "تداول" إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" المهندس خالد الحصان: إطلاق المشتقات المالية هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 ويعكس إطلاق السوق التزام" تداول" بالعمل على تطوير فرص جديدة للمستثمرين وجهودها لزيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية السعودية.

وأضاف: تزامنًا مع إدراج السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية والتطورات التي نجحنا في تحقيقها لتعزيز أداء السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فإن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة هامة ومكملة لتطوير السوق المالية السعودية.

وأردف: يوفر سوق المشتقات فرصاً أكبر للمستثمرين لتنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بها وتعزيز كفاءة وشفافية السوق، كما سيؤدي إطلاق عقود المؤشرات المتداولة الآجلة إلى توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين ضمن أكبر اقتصاد وأضخم سوق مالية في المنطقة.

ويأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة العربية السعودية امتدادًا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة "T+2"، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافةً إلى البيع على المكشوف.