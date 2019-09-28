مجلس شؤون الأسرة يفعّل اليوم العالمي لكبار السن ويصدر دليل الخدمات

بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية

يستعد مجلس شؤون الأسرة لإطلاق عدد من البرامج والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال برامج متنوعة عدة، تقدمها جهات حكومية وأهلية في مختلف مناطق السعودية بداية من الأسبوع المقبل تحت شعار "كبار السن.. عطاء مستمر". ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية تعزيز المشاركة النشطة لكبار السن في التنمية الشاملة.

ويهدف المجلس من خلال تفعيل هذه المناسبة ذات البُعد الدولي إلى التشديد على أن قيمنا الإسلامية وثوابتنا تدعو إلى توقير واحترام كبار السن، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع، وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم، والاهتمام بقضاياهم.

وكانت الاستعدادات قد بدأت منذ وقت مبكر؛ إذ تولت لجنة كبار السن بالمجلس الإعداد والتنسيق لعقد اجتماعات عدة مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الثالث ذات العلاقة؛ لوضع برنامج متكامل، يراعي عاملَي الشمولية والتنوع بحسب اختصاص كل جهة.

وشملت الفعاليات برامج وندوات توعوية وتثقيفية بحقوق كبار السن موجَّهة لأفراد المجتمع، وعددًا من الأنشطة الترفيهية والرياضية، والمسابقات الثقافية التي تستهدف توعية النشء بحقوق كبار السن.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس بالتعاون مع جمعية "وقار" دليل الخدمات المقدمة لكبار السن، الذي سيطلقه المجلس تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، وذلك في رصد للبرامج والخدمات كافة التي تقدمها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لكبار السن بهدف التعريف بها، وإنشاء قاعدة معلومات عن الخدمات بكل أنواعها للاستفادة منها عند العمل على إعداد الخطط والمبادرات، والمشاريع المستقبلية التي تستهدف فئة كبار السن.

وبهذه المناسبة ذكرت هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، أن "المجلس حريص على تفعيل الأيام العالمية من خلال مخرجات تعود بالفائدة على المجتمع. وفي هذا العام في اليوم العالمي لكبار السن حرصنا على أن نقدم لكبار السن دليلاً شاملاً للخدمات كافة التي تقدمها القطاعات المختلفة لهم في مدن ومحافظات السعودية كافة".

وأضافت: "يأتي هذا الدليل نتاج عمل مشترك بين المجلس وجمعية وقار، حرصنا من خلاله على تأطير العمل التشاركي مع القطاعات كافة. وإضافة إلى ذلك، واستكمالاً لمبدأ التشاركية، فإن المجلس أطلق العديد من المبادرات المشتركة التي تهتم بنشر الوعي، والتشديد على أن كبار السن شريحة متجددة العطاء في المجتمع؛ ولذلك كان شعار حملتنا لهذا العام (كبار السن.. عطاء مستمر)".