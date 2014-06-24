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"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

قدّمها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله"، قدّمها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي سليمان بن علي الزبن.

وتناولت المحاضرة آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومدى إنفاذها في الدول المعنيّة، إلى جانب التطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال اكتشاف أن الأموال التي في حيازة المؤسسة المالية أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد.

وتطرق المحاضر إلى دور البنك المركزي السعودي في التحقق حيال التزام المؤسسات المالية بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكداً العقوبات التي تُطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

يُذكر أن المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بمجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب
سبق

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله"، قدّمها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي سليمان بن علي الزبن.

وتناولت المحاضرة آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومدى إنفاذها في الدول المعنيّة، إلى جانب التطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال اكتشاف أن الأموال التي في حيازة المؤسسة المالية أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد.

وتطرق المحاضر إلى دور البنك المركزي السعودي في التحقق حيال التزام المؤسسات المالية بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكداً العقوبات التي تُطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

يُذكر أن المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بمجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:52 PM

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

قدّمها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله"، قدّمها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي سليمان بن علي الزبن.

وتناولت المحاضرة آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومدى إنفاذها في الدول المعنيّة، إلى جانب التطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال اكتشاف أن الأموال التي في حيازة المؤسسة المالية أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد.

وتطرق المحاضر إلى دور البنك المركزي السعودي في التحقق حيال التزام المؤسسات المالية بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكداً العقوبات التي تُطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

يُذكر أن المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بمجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).

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