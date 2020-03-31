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"إغاثي الملك سلمان" ينسّق مع "الصحة الفلسطينية" لمواجهة كورونا

بما يشمل توفير أجهزة التنفس الصناعي والمراقبة السريرية والأسرّة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية؛ لتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا، والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني.

وتَمَثّلت الاحتياجات التي قدّمها الجانب الفلسطيني في: أجهزة التنفس الصناعي "المنفسات الآلية"، وأجهزة المراقبة السريرية، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وأسرّة العناية المركزة، والأسرّة العادية، ومضخات للمحاليل الوريدية، وأجهزة الأشعة السينية، ومنفسات آلية للأطفال، وطاولات للعمليات، وأجهزة تخدير وأسرة للنقل.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" ينسّق مع "الصحة الفلسطينية" لمواجهة كورونا
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية؛ لتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا، والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني.

وتَمَثّلت الاحتياجات التي قدّمها الجانب الفلسطيني في: أجهزة التنفس الصناعي "المنفسات الآلية"، وأجهزة المراقبة السريرية، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وأسرّة العناية المركزة، والأسرّة العادية، ومضخات للمحاليل الوريدية، وأجهزة الأشعة السينية، ومنفسات آلية للأطفال، وطاولات للعمليات، وأجهزة تخدير وأسرة للنقل.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:44 PM

"إغاثي الملك سلمان" ينسّق مع "الصحة الفلسطينية" لمواجهة كورونا

بما يشمل توفير أجهزة التنفس الصناعي والمراقبة السريرية والأسرّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية؛ لتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا، والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني.

وتَمَثّلت الاحتياجات التي قدّمها الجانب الفلسطيني في: أجهزة التنفس الصناعي "المنفسات الآلية"، وأجهزة المراقبة السريرية، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وأسرّة العناية المركزة، والأسرّة العادية، ومضخات للمحاليل الوريدية، وأجهزة الأشعة السينية، ومنفسات آلية للأطفال، وطاولات للعمليات، وأجهزة تخدير وأسرة للنقل.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز؛ للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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