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"ابن جليد" للموظفين: احذر مديرك إذا أفطر فولًا

قال: العلاقة بين نوع الإفطار ومزاج الإنسان مُثبتة علميًّا

تحت شعار "قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك"، يرصد الكاتب الصحفي فهد بن جليد العلاقة بين نوع طعام الإفطار والمزاج العام للشخص، لافتًا إلى أن هذا الأمر مُثبت علميًّا، وهو ليس على سبيل الفكاهة والتندر.

الإفطار ومزاج المدير
وفي مقاله "فطور المدير" بصحيفة "الجزيرة"، يقول ابن جليد: "مزاج مديرك وقراراته قد تتأثر بنوع إفطاره، قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك، هذا مُثبت علميًّا، وهو أمر ستكتشفه في ثنايا المقال، وليس من باب الفُكاهة والتندر. كنتُ فيما مضى قبل أن أذهب للترشح إلى (أي وظيفة) أجري مسحًا على المطاعم والبوفيهات المُجاورة للمُنشأة؛ لإيماني التام بتأثير ما يتناوله المدير والزملاء الموظفون على أداء ونشاط وتفكير المنظمة بأكملها، نتيجة قراءات سابقة ونظريات علمية في هذا الجانب تؤكد ارتباط مزاج الإنسان طوال اليوم بنوع الإفطار الصباحي، الذي يتحكم بأداء الموظفين؛ فأصحاب الكبدة وآكلو اللحوم يختلفون عن مُحترفي المُعجنات والفطائر، وكل من سبق في كفة و(أهل الفول) في كفة أخرى لوحدهم".

احذر مديرك إذا أفطر فولًا
ويمضي ابن جليد قائلًا: "كان الله في عون الموظفين الذين يتناول مديرهم الفول باستمرار وبشكل يومي؛ لأنَّه قد يحتاج وقتًا أطول للتفكير والتأمل في كل معاملة أو ورقة حتى لو كانت مجرَّد إجازة أو إذن، اختيار الفطور المناسب (للمدير) وللموظفين كفيل بتعديل مزاجهم العام؛ فمثلاً تناول الفول والحمص (معًا) على (فكَّة الريق) يسبِّبُ تشنجات معوية وآلامًا في البطن، كما أن تناول (الكوفي المُحلى) يُحدث خللًا في البنكرياس، وثبت أنَّ أكل البرتقال والموز غير صحي في الصباح على الإطلاق، كما أن شرب اللبن بداية النهار غير مفيد، وتناول الطماطم يؤدي لنشوء (الحصى) في المرارة، و(الخيار) يؤدي لتهيج في غشاء المعدة، هذه المسألة وتأثيراتها على (المدير) مُعقدة جدًّا ونفر قليل من الموظفين ينتبهون لذلك، وهو ما يلزم اتخاذ خطوات عملية بتوفير الأطعمة ذات التأثير الإيجابي".

أصعب من الغداء والعشاء
وحسب ابن جليد، فإن "تنظيم الاجتماعات الصباحية واختيار (فطور المُشاركين) مهمَّة أصعب -برأيي- من إقامة حفل غداء أو عشاء بقوائم مفتوحة؛ لأنَّ أمزجة الناس صباحًا صعبة للغاية، وطقوسهم تختلف، وتأثير ما يتناولونه سينعكس حتمًا على نجاح أو فشل خطواتهم".

مشكلة المدير الذي لا يفطر
وينهي الكاتب قائلًا: "القضية ليست مع أصحاب خلطات الفطور الخاصة، فالأكثر تعقيدًا منهم هو المدير أو الموظف الذي لا يتناول الإفطار إطلاقًا، لترتفع عنده نسبة الكوليسترول في الدم وتنخفض لديه استجابة الأنسولين في الجسم".

الكاتب الصحفي فهد بن جليد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن جليد" للموظفين: احذر مديرك إذا أفطر فولًا
سبق

تحت شعار "قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك"، يرصد الكاتب الصحفي فهد بن جليد العلاقة بين نوع طعام الإفطار والمزاج العام للشخص، لافتًا إلى أن هذا الأمر مُثبت علميًّا، وهو ليس على سبيل الفكاهة والتندر.

الإفطار ومزاج المدير
وفي مقاله "فطور المدير" بصحيفة "الجزيرة"، يقول ابن جليد: "مزاج مديرك وقراراته قد تتأثر بنوع إفطاره، قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك، هذا مُثبت علميًّا، وهو أمر ستكتشفه في ثنايا المقال، وليس من باب الفُكاهة والتندر. كنتُ فيما مضى قبل أن أذهب للترشح إلى (أي وظيفة) أجري مسحًا على المطاعم والبوفيهات المُجاورة للمُنشأة؛ لإيماني التام بتأثير ما يتناوله المدير والزملاء الموظفون على أداء ونشاط وتفكير المنظمة بأكملها، نتيجة قراءات سابقة ونظريات علمية في هذا الجانب تؤكد ارتباط مزاج الإنسان طوال اليوم بنوع الإفطار الصباحي، الذي يتحكم بأداء الموظفين؛ فأصحاب الكبدة وآكلو اللحوم يختلفون عن مُحترفي المُعجنات والفطائر، وكل من سبق في كفة و(أهل الفول) في كفة أخرى لوحدهم".

احذر مديرك إذا أفطر فولًا
ويمضي ابن جليد قائلًا: "كان الله في عون الموظفين الذين يتناول مديرهم الفول باستمرار وبشكل يومي؛ لأنَّه قد يحتاج وقتًا أطول للتفكير والتأمل في كل معاملة أو ورقة حتى لو كانت مجرَّد إجازة أو إذن، اختيار الفطور المناسب (للمدير) وللموظفين كفيل بتعديل مزاجهم العام؛ فمثلاً تناول الفول والحمص (معًا) على (فكَّة الريق) يسبِّبُ تشنجات معوية وآلامًا في البطن، كما أن تناول (الكوفي المُحلى) يُحدث خللًا في البنكرياس، وثبت أنَّ أكل البرتقال والموز غير صحي في الصباح على الإطلاق، كما أن شرب اللبن بداية النهار غير مفيد، وتناول الطماطم يؤدي لنشوء (الحصى) في المرارة، و(الخيار) يؤدي لتهيج في غشاء المعدة، هذه المسألة وتأثيراتها على (المدير) مُعقدة جدًّا ونفر قليل من الموظفين ينتبهون لذلك، وهو ما يلزم اتخاذ خطوات عملية بتوفير الأطعمة ذات التأثير الإيجابي".

أصعب من الغداء والعشاء
وحسب ابن جليد، فإن "تنظيم الاجتماعات الصباحية واختيار (فطور المُشاركين) مهمَّة أصعب -برأيي- من إقامة حفل غداء أو عشاء بقوائم مفتوحة؛ لأنَّ أمزجة الناس صباحًا صعبة للغاية، وطقوسهم تختلف، وتأثير ما يتناولونه سينعكس حتمًا على نجاح أو فشل خطواتهم".

مشكلة المدير الذي لا يفطر
وينهي الكاتب قائلًا: "القضية ليست مع أصحاب خلطات الفطور الخاصة، فالأكثر تعقيدًا منهم هو المدير أو الموظف الذي لا يتناول الإفطار إطلاقًا، لترتفع عنده نسبة الكوليسترول في الدم وتنخفض لديه استجابة الأنسولين في الجسم".

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

"ابن جليد" للموظفين: احذر مديرك إذا أفطر فولًا

قال: العلاقة بين نوع الإفطار ومزاج الإنسان مُثبتة علميًّا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
1,570

تحت شعار "قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك"، يرصد الكاتب الصحفي فهد بن جليد العلاقة بين نوع طعام الإفطار والمزاج العام للشخص، لافتًا إلى أن هذا الأمر مُثبت علميًّا، وهو ليس على سبيل الفكاهة والتندر.

الإفطار ومزاج المدير
وفي مقاله "فطور المدير" بصحيفة "الجزيرة"، يقول ابن جليد: "مزاج مديرك وقراراته قد تتأثر بنوع إفطاره، قل لي ماذا أفطر مُديرك اليوم؟ أخبرك كيف ستقضي نهارك، هذا مُثبت علميًّا، وهو أمر ستكتشفه في ثنايا المقال، وليس من باب الفُكاهة والتندر. كنتُ فيما مضى قبل أن أذهب للترشح إلى (أي وظيفة) أجري مسحًا على المطاعم والبوفيهات المُجاورة للمُنشأة؛ لإيماني التام بتأثير ما يتناوله المدير والزملاء الموظفون على أداء ونشاط وتفكير المنظمة بأكملها، نتيجة قراءات سابقة ونظريات علمية في هذا الجانب تؤكد ارتباط مزاج الإنسان طوال اليوم بنوع الإفطار الصباحي، الذي يتحكم بأداء الموظفين؛ فأصحاب الكبدة وآكلو اللحوم يختلفون عن مُحترفي المُعجنات والفطائر، وكل من سبق في كفة و(أهل الفول) في كفة أخرى لوحدهم".

احذر مديرك إذا أفطر فولًا
ويمضي ابن جليد قائلًا: "كان الله في عون الموظفين الذين يتناول مديرهم الفول باستمرار وبشكل يومي؛ لأنَّه قد يحتاج وقتًا أطول للتفكير والتأمل في كل معاملة أو ورقة حتى لو كانت مجرَّد إجازة أو إذن، اختيار الفطور المناسب (للمدير) وللموظفين كفيل بتعديل مزاجهم العام؛ فمثلاً تناول الفول والحمص (معًا) على (فكَّة الريق) يسبِّبُ تشنجات معوية وآلامًا في البطن، كما أن تناول (الكوفي المُحلى) يُحدث خللًا في البنكرياس، وثبت أنَّ أكل البرتقال والموز غير صحي في الصباح على الإطلاق، كما أن شرب اللبن بداية النهار غير مفيد، وتناول الطماطم يؤدي لنشوء (الحصى) في المرارة، و(الخيار) يؤدي لتهيج في غشاء المعدة، هذه المسألة وتأثيراتها على (المدير) مُعقدة جدًّا ونفر قليل من الموظفين ينتبهون لذلك، وهو ما يلزم اتخاذ خطوات عملية بتوفير الأطعمة ذات التأثير الإيجابي".

أصعب من الغداء والعشاء
وحسب ابن جليد، فإن "تنظيم الاجتماعات الصباحية واختيار (فطور المُشاركين) مهمَّة أصعب -برأيي- من إقامة حفل غداء أو عشاء بقوائم مفتوحة؛ لأنَّ أمزجة الناس صباحًا صعبة للغاية، وطقوسهم تختلف، وتأثير ما يتناولونه سينعكس حتمًا على نجاح أو فشل خطواتهم".

مشكلة المدير الذي لا يفطر
وينهي الكاتب قائلًا: "القضية ليست مع أصحاب خلطات الفطور الخاصة، فالأكثر تعقيدًا منهم هو المدير أو الموظف الذي لا يتناول الإفطار إطلاقًا، لترتفع عنده نسبة الكوليسترول في الدم وتنخفض لديه استجابة الأنسولين في الجسم".

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