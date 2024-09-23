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ملك البحرين: لقائي بخادم الحرمين استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل

لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن لقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبّر الملك حمد بن عيسى في تصريح صحفي عقب وصوله اليوم جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة

وقال: إننا بهذه المناسبة نؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددين إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد ملك البحرين على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملك البحرين: لقائي بخادم الحرمين استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل
سبق

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن لقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبّر الملك حمد بن عيسى في تصريح صحفي عقب وصوله اليوم جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة

وقال: إننا بهذه المناسبة نؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددين إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد ملك البحرين على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
03:36 PM

ملك البحرين: لقائي بخادم الحرمين استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل

لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن لقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبّر الملك حمد بن عيسى في تصريح صحفي عقب وصوله اليوم جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة

وقال: إننا بهذه المناسبة نؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددين إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد ملك البحرين على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

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