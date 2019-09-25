أخضر الصالات يحقق الميدالية البرونزية في الدورة الدولية بكرواتيا

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية.

وجاء حصول الأخضر على المركز الثالث عقب تغلبه على منتخب الجبل الأسود في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 2-3.

وسجلت أهداف المنتخب عن طريق معاذ العسيري (هدفين) وعمر الدبل.

من جانبه، أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي، الإسباني لويس فونيسكا عن رضاه بالأداء والانسجام الذي ظهر عليه لاعبو الأخضر خلال البطولة.

وأضاف فونيسكا أن الأخضر حقق الاستفادة القصوى من هذه التجربة التي شارك فيها 5 منتخبات قوية هي بلجيكا وتركمانستان والنرويج والجبل الأسود وغرينلاند.

يذكر أن أخضر الصالات يقيم معسكراً في كرواتيا يمثل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر المقبل، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة B بجانب منتخبات لبنان، وقطر، وعمان.