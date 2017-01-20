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انتشار "كورونا" في الأمريكتين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

الفيروس أنهى حياة 15 ألف مريض خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين، وأنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى، أفادت مديرة المنظمة كاريسا إتيان، في إفادة صحفية بأن الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لـ"رويترز".

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انتشار "كورونا" في الأمريكتين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
سبق

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين، وأنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى، أفادت مديرة المنظمة كاريسا إتيان، في إفادة صحفية بأن الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لـ"رويترز".

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:32 PM

انتشار "كورونا" في الأمريكتين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

الفيروس أنهى حياة 15 ألف مريض خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين، وأنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى، أفادت مديرة المنظمة كاريسا إتيان، في إفادة صحفية بأن الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لـ"رويترز".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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