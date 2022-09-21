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"كراني" يعلن انتهاء الصيف فلكياً: الاعتدال الحراري سيد الموقف

قال: ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين ليبدأ الخريف

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ انتهاء فصل الصيف فلكياً؛ حيث ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين، ليبدأ الخريف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الصيف انتهى فلكياً، بعون الله تعالى ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين 23 سبتمبر؛ ليبدأ الخريف في النصف الشمالي، والربيع في النصف الجنوبي.

وأضاف: بهذه المعادلة تتغيّر الفصول على سطح الكرة الأرضية.. الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف؛ ملامحه تظهر بوضوح بعد الثلث الأول من أكتوبر.

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"كراني" يعلن انتهاء الصيف فلكياً: الاعتدال الحراري سيد الموقف
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ انتهاء فصل الصيف فلكياً؛ حيث ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين، ليبدأ الخريف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الصيف انتهى فلكياً، بعون الله تعالى ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين 23 سبتمبر؛ ليبدأ الخريف في النصف الشمالي، والربيع في النصف الجنوبي.

وأضاف: بهذه المعادلة تتغيّر الفصول على سطح الكرة الأرضية.. الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف؛ ملامحه تظهر بوضوح بعد الثلث الأول من أكتوبر.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:48 PM

"كراني" يعلن انتهاء الصيف فلكياً: الاعتدال الحراري سيد الموقف

قال: ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين ليبدأ الخريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ انتهاء فصل الصيف فلكياً؛ حيث ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين، ليبدأ الخريف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الصيف انتهى فلكياً، بعون الله تعالى ستتعامد حركة الشمس الظاهرية يوم الإثنين 23 سبتمبر؛ ليبدأ الخريف في النصف الشمالي، والربيع في النصف الجنوبي.

وأضاف: بهذه المعادلة تتغيّر الفصول على سطح الكرة الأرضية.. الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف؛ ملامحه تظهر بوضوح بعد الثلث الأول من أكتوبر.

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