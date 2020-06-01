"الأمن العام": الحضور إلى مقار العمل بمدينة ‎مكة معلق حتى الآن

المديرية أكدت أنها مستمرة في تقديم الخدمات المرورية المتاحة إلكترونياً

نوهت مديرية الأمن العام أن مدينة مكة المكرمة لا زال الحضور إلى مقار العمل فيها حتى الآن معلقاً.

وأكدت أنها مستمرة في تقديم الخدمات المرورية المتاحة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" دون الحاجة للمراجعة المباشرة.

من جانبها، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً، عن ‏الأمن العام بأن الحضور إلى مقار العمل بمدينة ‎مكة المكرمة معلق حتى الآن.