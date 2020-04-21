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إطلاق صندوق أممي جديد لمساعدة المزارعين والريفيين لمكافحة "كورونا"

يهدف إلى جمع 200 مليون دولار من الحكومات والقطاع الخاص

أطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الاثنين، صندوق الإغاثة العالمي الجديد لمكافحة كوفيد-19، وذلك للحد من تأثير الجائحة على المزارعين والمجتمعات الريفية في البلدان النامية.

وتفصيلاً، أوضح الصندوق في بيان له الاثنين، أن مرفق الصندوق يهدف إلى جمع 200 مليون دولار إضافية على الأقل من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على مناطق المزارعين والمنتجين الريفية الصغيرة.

وأشار إلى أن المرفق الجديد يسعى لتحفيز فقراء الريف إلى مواصلة تنفيذ مهمة الصندوق خلال الأزمة الحالية، من خلال مساعدة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين على مواصلة زراعة محاصيلهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية على الرغم من إغلاق البلاد وتقييد التحركات.

وأبان الصندوق أن المرفق الجديد يعد جزءًا من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم وضع خطة لإنهاء الجائحة العالمية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

إيفاد صندوق الإغاثة العالمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إطلاق صندوق أممي جديد لمساعدة المزارعين والريفيين لمكافحة "كورونا"
سبق

أطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الاثنين، صندوق الإغاثة العالمي الجديد لمكافحة كوفيد-19، وذلك للحد من تأثير الجائحة على المزارعين والمجتمعات الريفية في البلدان النامية.

وتفصيلاً، أوضح الصندوق في بيان له الاثنين، أن مرفق الصندوق يهدف إلى جمع 200 مليون دولار إضافية على الأقل من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على مناطق المزارعين والمنتجين الريفية الصغيرة.

وأشار إلى أن المرفق الجديد يسعى لتحفيز فقراء الريف إلى مواصلة تنفيذ مهمة الصندوق خلال الأزمة الحالية، من خلال مساعدة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين على مواصلة زراعة محاصيلهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية على الرغم من إغلاق البلاد وتقييد التحركات.

وأبان الصندوق أن المرفق الجديد يعد جزءًا من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم وضع خطة لإنهاء الجائحة العالمية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:55 AM

إطلاق صندوق أممي جديد لمساعدة المزارعين والريفيين لمكافحة "كورونا"

يهدف إلى جمع 200 مليون دولار من الحكومات والقطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الاثنين، صندوق الإغاثة العالمي الجديد لمكافحة كوفيد-19، وذلك للحد من تأثير الجائحة على المزارعين والمجتمعات الريفية في البلدان النامية.

وتفصيلاً، أوضح الصندوق في بيان له الاثنين، أن مرفق الصندوق يهدف إلى جمع 200 مليون دولار إضافية على الأقل من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على مناطق المزارعين والمنتجين الريفية الصغيرة.

وأشار إلى أن المرفق الجديد يسعى لتحفيز فقراء الريف إلى مواصلة تنفيذ مهمة الصندوق خلال الأزمة الحالية، من خلال مساعدة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين على مواصلة زراعة محاصيلهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية على الرغم من إغلاق البلاد وتقييد التحركات.

وأبان الصندوق أن المرفق الجديد يعد جزءًا من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم وضع خطة لإنهاء الجائحة العالمية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

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