الجوف.. "سعودية" تستوقف مدير "هدف" في متجرها الصغير

روت له قصة مشروعها.. وأكد لها دعم "الصندوق" لهذه الجهود

استوقفت امرأة سعودية، تملك متجراً صغيراً وتديره، بصحبة أبنائها، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، خلال زيارته لمنطقة الجوف.

وقد تحدث معها "الجعويني" عن عملها وبدايات مشروعها وطبيعة نشاطها، وروت له "المسنّة" قصة المشروع الذي بدأته خلال جائحة كورونا، وكيف كانت تعمل مع أولادها في توصيل الطلبات والتواصل واستقبال طلبات الزبائن.

وأضافت: بعد مضي وقت من العمل في توصيل الطلبات، وجدت نفسي قد ادخرت مبلغاً من المال، فقررت وأبنائي فتح بقالة (تموينات غذائية) في موقع حيوي قريب من الحي الذي أقطنه.

وأردفت: ها أنا اليوم أعمل وأبنائي في محلنا هذا طيلة اليوم، وأرباحنا في تزايد، وأدعو شباب وفتيات المنطقة إلى التوجه إلى التجارة من خلال تأسيس مشاريع صغيرة والعمل عليها مع الوقت لتطويرها وتوسيع نقاط ومنافذ البيع.

من جهته، أكد "الجعويني" للمسنّة السعودية تقديم "الصندوق" كافة أوجه الدعم لمثل هذا النوع من المشاريع، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، مبدياً أعجابه بما شاهده من حرص واهتمام السيدة السعودية بعملها وطموحها في التوسع والاستمرار في العمل في مثل هذا النوع من الأنشطة.