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الفريق "العمرو": استعداداتنا متكاملة بما يكفل أمن وسلامة ضيوف الرحمن

عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة لموسم الحج

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اكتمال استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية بما يكفل أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان.

وتفصيلاً، قال الفريق "العمرو" في تصريح صحفي اليوم عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستعداداتها لموسم الحج: أطمئنكم أنّ الخطط أعدت بشكل جيد ولله الحمد، وفيما نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط أفادتنا تجاربنا في السنوات الماضية والدروس المستفادة من الجهات كافة سواءً المديرية العامة للدفاع المدني أو بقية الجهات الأخرى.

وأضاف: استفدنا من التجارب والبيانات ومن الكم الهائل من الدروس التي تناقش بشكل سنوي من خلال ورش عمل حتى وصلنا ولله الحمد إلى تجاوز الكثير من السلبيات وعزّزنا الجوانب الإيجابية بحيث تنفّذ الخطط بصورة تحقق الآمال والطموحات التي تسعى إليها القيادة الرشيدة والمواطنون ورجال الدفاع المدني.

وأكد أنّ وجود رجال الدفاع المدني بالقرب من الحجاج وفي منطقة المشاعر والطرقات والمباني والمنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني أمر في غاية الأهمية لمعالجة كثير من الملاحظات التي تؤثر على السلامة العامّة ورصد الملاحظات وتصحيحها ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الأمور بهدف تجنيب الحجاج المخاطر كافة التي قد تكون موجودة في هذه المواقع.


وكان "العمرو" قد تفقّد اليوم استعدادات وسير العمل بمركز الدفاع المدني بالمسجد النبوي والإدارات التابعة لها بالمنطقة لموسم حج هذا العام بما يحقّق سبل السلامة لضيوف الرحمن من الحجاج وزائري المسجد النبوي.

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الفريق "العمرو": استعداداتنا متكاملة بما يكفل أمن وسلامة ضيوف الرحمن
سبق

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اكتمال استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية بما يكفل أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان.

وتفصيلاً، قال الفريق "العمرو" في تصريح صحفي اليوم عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستعداداتها لموسم الحج: أطمئنكم أنّ الخطط أعدت بشكل جيد ولله الحمد، وفيما نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط أفادتنا تجاربنا في السنوات الماضية والدروس المستفادة من الجهات كافة سواءً المديرية العامة للدفاع المدني أو بقية الجهات الأخرى.

وأضاف: استفدنا من التجارب والبيانات ومن الكم الهائل من الدروس التي تناقش بشكل سنوي من خلال ورش عمل حتى وصلنا ولله الحمد إلى تجاوز الكثير من السلبيات وعزّزنا الجوانب الإيجابية بحيث تنفّذ الخطط بصورة تحقق الآمال والطموحات التي تسعى إليها القيادة الرشيدة والمواطنون ورجال الدفاع المدني.

وأكد أنّ وجود رجال الدفاع المدني بالقرب من الحجاج وفي منطقة المشاعر والطرقات والمباني والمنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني أمر في غاية الأهمية لمعالجة كثير من الملاحظات التي تؤثر على السلامة العامّة ورصد الملاحظات وتصحيحها ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الأمور بهدف تجنيب الحجاج المخاطر كافة التي قد تكون موجودة في هذه المواقع.


وكان "العمرو" قد تفقّد اليوم استعدادات وسير العمل بمركز الدفاع المدني بالمسجد النبوي والإدارات التابعة لها بالمنطقة لموسم حج هذا العام بما يحقّق سبل السلامة لضيوف الرحمن من الحجاج وزائري المسجد النبوي.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:42 PM

الفريق "العمرو": استعداداتنا متكاملة بما يكفل أمن وسلامة ضيوف الرحمن

عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة لموسم الحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اكتمال استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية بما يكفل أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان.

وتفصيلاً، قال الفريق "العمرو" في تصريح صحفي اليوم عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستعداداتها لموسم الحج: أطمئنكم أنّ الخطط أعدت بشكل جيد ولله الحمد، وفيما نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط أفادتنا تجاربنا في السنوات الماضية والدروس المستفادة من الجهات كافة سواءً المديرية العامة للدفاع المدني أو بقية الجهات الأخرى.

وأضاف: استفدنا من التجارب والبيانات ومن الكم الهائل من الدروس التي تناقش بشكل سنوي من خلال ورش عمل حتى وصلنا ولله الحمد إلى تجاوز الكثير من السلبيات وعزّزنا الجوانب الإيجابية بحيث تنفّذ الخطط بصورة تحقق الآمال والطموحات التي تسعى إليها القيادة الرشيدة والمواطنون ورجال الدفاع المدني.

وأكد أنّ وجود رجال الدفاع المدني بالقرب من الحجاج وفي منطقة المشاعر والطرقات والمباني والمنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني أمر في غاية الأهمية لمعالجة كثير من الملاحظات التي تؤثر على السلامة العامّة ورصد الملاحظات وتصحيحها ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الأمور بهدف تجنيب الحجاج المخاطر كافة التي قد تكون موجودة في هذه المواقع.


وكان "العمرو" قد تفقّد اليوم استعدادات وسير العمل بمركز الدفاع المدني بالمسجد النبوي والإدارات التابعة لها بالمنطقة لموسم حج هذا العام بما يحقّق سبل السلامة لضيوف الرحمن من الحجاج وزائري المسجد النبوي.

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