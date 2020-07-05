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بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل

خادم الحرمين وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

تفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1- تمديد‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

3- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.


وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل
سبق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

تفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1- تمديد‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

3- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.


وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
03:13 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:43 PM

بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل

خادم الحرمين وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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56,436

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

تفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1- تمديد‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

3- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.


وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

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