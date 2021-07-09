رصدت "سبق " بالصوت والصورة "غرفة عمليات البحر الأحمر" والتي تم استحداثها تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وترتبط وتشرف عليها المديرية العامة لحرس الحدود بمشاركة ما يقارب 13 جهة حكومية مشكلة من وزارات وهيئات مختلفة. وتعمل الجهات المشاركة في غرفة عمليات البحر الأحمر التي استحدثتها وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق على مدار الساعة من غرفة مشتركة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للإبحار في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة. وجرى استحداث غرفة عمليات البحر الأحمر؛ تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد باستحداث إدارة للنشاطات البحرية، وتحقيقًا لرؤية 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة، وتم إنشاؤها على أرض الواقع بتوجيهات من وزير الداخلية وبإشراف المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في إدارة النشاطات البحرية. "سبق" تجولت داخل غرفة عمليات البحر الأحمر؛ التي تتخذ من جدة مقرًا لها؛ اطلعت خلالها على تضافر الجهود بين الجهات العاملة بما يكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح للمستفيدين من الخدمة في وقت قياسي، دون عناء، كل هذا من داخل غرفة جمعت ما يقارب 13 جهة حكومية. ويمكن التواصل مع غرفة العمليات بالاتصال على الرقم الموحد (1980) من داخل المملكة، أو عن طريق الرقم الدولي الموحد (009661980) من خارج المملكة، أو عن طريق البريد الإلكتروني: maritime_activities@moi.gov.sa

"سبق" داخل غرفة عمليات البحر الأحمر.. تسهيلات للإبحار في البحر الإقليمي السعودي عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-09 رصدت "سبق " بالصوت والصورة "غرفة عمليات البحر الأحمر" والتي تم استحداثها تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وترتبط وتشرف عليها المديرية العامة لحرس الحدود بمشاركة ما يقارب 13 جهة حكومية مشكلة من وزارات وهيئات مختلفة.



وتعمل الجهات المشاركة في غرفة عمليات البحر الأحمر التي استحدثتها وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق على مدار الساعة من غرفة مشتركة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للإبحار في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.



وجرى استحداث غرفة عمليات البحر الأحمر؛ تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد باستحداث إدارة للنشاطات البحرية، وتحقيقًا لرؤية 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة، وتم إنشاؤها على أرض الواقع بتوجيهات من وزير الداخلية وبإشراف المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في إدارة النشاطات البحرية.



"سبق" تجولت داخل غرفة عمليات البحر الأحمر؛ التي تتخذ من جدة مقرًا لها؛ اطلعت خلالها على تضافر الجهود بين الجهات العاملة بما يكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح للمستفيدين من الخدمة في وقت قياسي، دون عناء، كل هذا من داخل غرفة جمعت ما يقارب 13 جهة حكومية.



ويمكن التواصل مع غرفة العمليات بالاتصال على الرقم الموحد (1980) من داخل المملكة، أو عن طريق الرقم الدولي الموحد (009661980) من خارج المملكة، أو عن طريق البريد الإلكتروني:

maritime_activities@moi.gov.sa

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 12:29 AM

اخر تعديل 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 02:06 AM

"سبق" داخل غرفة عمليات البحر الأحمر.. تسهيلات للإبحار في البحر الإقليمي السعودي تم استحداثها تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. ويشرف عليها حرس الحدود





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رصدت "سبق " بالصوت والصورة "غرفة عمليات البحر الأحمر" والتي تم استحداثها تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وترتبط وتشرف عليها المديرية العامة لحرس الحدود بمشاركة ما يقارب 13 جهة حكومية مشكلة من وزارات وهيئات مختلفة.



وتعمل الجهات المشاركة في غرفة عمليات البحر الأحمر التي استحدثتها وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق على مدار الساعة من غرفة مشتركة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للإبحار في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.



وجرى استحداث غرفة عمليات البحر الأحمر؛ تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد باستحداث إدارة للنشاطات البحرية، وتحقيقًا لرؤية 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة، وتم إنشاؤها على أرض الواقع بتوجيهات من وزير الداخلية وبإشراف المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في إدارة النشاطات البحرية.



"سبق" تجولت داخل غرفة عمليات البحر الأحمر؛ التي تتخذ من جدة مقرًا لها؛ اطلعت خلالها على تضافر الجهود بين الجهات العاملة بما يكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح للمستفيدين من الخدمة في وقت قياسي، دون عناء، كل هذا من داخل غرفة جمعت ما يقارب 13 جهة حكومية.



ويمكن التواصل مع غرفة العمليات بالاتصال على الرقم الموحد (1980) من داخل المملكة، أو عن طريق الرقم الدولي الموحد (009661980) من خارج المملكة، أو عن طريق البريد الإلكتروني:

maritime_activities@moi.gov.sa