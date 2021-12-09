غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قطر، حيث كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مودّعيه. ويتوجه سموه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث تعد رابع محطة في جولة سموه التي بدأت من سلطنة عمان، ثم الإمارات، ثم وصل أمس سموه إلى قطر التي غادرها اليوم متوجهًا إلى البحرين.

#ولي_العهد يغادر #قطر.. وتميم بن حمد في مقدمة مودّعيه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قطر، حيث كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مودّعيه.



ويتوجه سموه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث تعد رابع محطة في جولة سموه التي بدأت من سلطنة عمان، ثم الإمارات، ثم وصل أمس سموه إلى قطر التي غادرها اليوم متوجهًا إلى البحرين. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 03:32 PM

اخر تعديل 09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 04:47 PM

#ولي_العهد يغادر #قطر.. وتميم بن حمد في مقدمة مودّعيه سموّه يتوجه إلى البحرين في رابع محطات جولته الخليجية





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غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قطر، حيث كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مودّعيه.



ويتوجه سموه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث تعد رابع محطة في جولة سموه التي بدأت من سلطنة عمان، ثم الإمارات، ثم وصل أمس سموه إلى قطر التي غادرها اليوم متوجهًا إلى البحرين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا