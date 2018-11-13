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"قدم تعليم غرب الرياض" بطلاً لبطولة مكاتب تعليم الرياض للمرحلة المتوسطة

استضافها "معهد العاصمة النموذجي" وتم تكريم الفريقَيْن

حقَّق منتخب مكتب التعليم بغرب الرياض للمرحلة المتوسطة بطولة مكاتب التعليم على مستوى إدارة تعليم الرياض بعد فوزه على تعليم وسط الرياض بركلات الترجيح بنتيجة ٥/ ٦، وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت صباح اليوم على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، وقادها باقتدار الحكم زكي بن عبدالله أبوعباة.

حضر المباراة المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالرياض الدكتور أنور أبو عباة، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري أنه تم خلال الحفل الختامي تكريم المعهد لاستضافته للبطولة، كما قدم فهد الحيدري مكافآت مالية للفريقين ولجنة التحكيم، وقدم مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي شكره للمعهد على استضافته البطولة.

ووجَّه الدكتور أنور أبوعباة شكره إلى معهد العاصمة النموذجي، وفي مقدمتهم مدير المعهد عادل الطخيم؛ وذلك لاستضافتهم البطولة، وحُسن التنظيم والتنسيق.. موجهًا شكره لمنتخبات مكاتب التعليم، ومتمنيًا أن تستمر البطولة بما يحقق الهدف منها، ومهنئًا الفريق الفائز بالبطولة، ومتمنيًا حظًّا أوفر للبقية.

وتحدث مدير معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم قائلاً: إن البطولة حققت أهدافها في رفع مستوى المنافسة بين الشباب، ودعم قدراتهم الفنية، وتقديم المواهب المميزة لتمثيل منتخبنا الوطني. مرحبًا بالجميع في معهدهم العريق.

وأشار الطخيم إلى أن المعهد استثمر إمكاناته لإنجاح البطولة، وكذلك لتفعيل الشراكات المجتمعية تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

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"قدم تعليم غرب الرياض" بطلاً لبطولة مكاتب تعليم الرياض للمرحلة المتوسطة
سبق

حقَّق منتخب مكتب التعليم بغرب الرياض للمرحلة المتوسطة بطولة مكاتب التعليم على مستوى إدارة تعليم الرياض بعد فوزه على تعليم وسط الرياض بركلات الترجيح بنتيجة ٥/ ٦، وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت صباح اليوم على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، وقادها باقتدار الحكم زكي بن عبدالله أبوعباة.

حضر المباراة المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالرياض الدكتور أنور أبو عباة، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري أنه تم خلال الحفل الختامي تكريم المعهد لاستضافته للبطولة، كما قدم فهد الحيدري مكافآت مالية للفريقين ولجنة التحكيم، وقدم مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي شكره للمعهد على استضافته البطولة.

ووجَّه الدكتور أنور أبوعباة شكره إلى معهد العاصمة النموذجي، وفي مقدمتهم مدير المعهد عادل الطخيم؛ وذلك لاستضافتهم البطولة، وحُسن التنظيم والتنسيق.. موجهًا شكره لمنتخبات مكاتب التعليم، ومتمنيًا أن تستمر البطولة بما يحقق الهدف منها، ومهنئًا الفريق الفائز بالبطولة، ومتمنيًا حظًّا أوفر للبقية.

وتحدث مدير معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم قائلاً: إن البطولة حققت أهدافها في رفع مستوى المنافسة بين الشباب، ودعم قدراتهم الفنية، وتقديم المواهب المميزة لتمثيل منتخبنا الوطني. مرحبًا بالجميع في معهدهم العريق.

وأشار الطخيم إلى أن المعهد استثمر إمكاناته لإنجاح البطولة، وكذلك لتفعيل الشراكات المجتمعية تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:19 AM

"قدم تعليم غرب الرياض" بطلاً لبطولة مكاتب تعليم الرياض للمرحلة المتوسطة

استضافها "معهد العاصمة النموذجي" وتم تكريم الفريقَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقَّق منتخب مكتب التعليم بغرب الرياض للمرحلة المتوسطة بطولة مكاتب التعليم على مستوى إدارة تعليم الرياض بعد فوزه على تعليم وسط الرياض بركلات الترجيح بنتيجة ٥/ ٦، وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت صباح اليوم على الاستاد الرياضي بمعهد العاصمة النموذجي، وقادها باقتدار الحكم زكي بن عبدالله أبوعباة.

حضر المباراة المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالرياض الدكتور أنور أبو عباة، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري أنه تم خلال الحفل الختامي تكريم المعهد لاستضافته للبطولة، كما قدم فهد الحيدري مكافآت مالية للفريقين ولجنة التحكيم، وقدم مدير البطولة عبدالحكيم الشدوخي شكره للمعهد على استضافته البطولة.

ووجَّه الدكتور أنور أبوعباة شكره إلى معهد العاصمة النموذجي، وفي مقدمتهم مدير المعهد عادل الطخيم؛ وذلك لاستضافتهم البطولة، وحُسن التنظيم والتنسيق.. موجهًا شكره لمنتخبات مكاتب التعليم، ومتمنيًا أن تستمر البطولة بما يحقق الهدف منها، ومهنئًا الفريق الفائز بالبطولة، ومتمنيًا حظًّا أوفر للبقية.

وتحدث مدير معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم قائلاً: إن البطولة حققت أهدافها في رفع مستوى المنافسة بين الشباب، ودعم قدراتهم الفنية، وتقديم المواهب المميزة لتمثيل منتخبنا الوطني. مرحبًا بالجميع في معهدهم العريق.

وأشار الطخيم إلى أن المعهد استثمر إمكاناته لإنجاح البطولة، وكذلك لتفعيل الشراكات المجتمعية تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

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