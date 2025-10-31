النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي مخططات الشرائع يجددون مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة بفتح الملاعب الرياضية

بعد إغلاق أحد أكبر "المراكز" إلى أجل غير مُسمَّى بسبب الصيانة الدورية

جدد شباب مخططات الشرائع مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة محمد القويحص بفتح الملاعب الرياضية في مكة المكرمة ومخططات الشرائع بصفة خاصة، وذلك بعد إغلاق أحد أكبر المراكز الرياضية في الشرائع وذلك للصيانة الدورية إذ تفاجأ مرتادو المركز برسائل تصلهم على جوالاتهم تخبرهم بإغلاق المركز إلى إشعار آخر.

إغلاق المركز طرح أمام مرتاديه خيارات عديدة ومنها التوجه إلى أقرب فرع له في العمرة والذي يجدون صعوبة في العودة منه نظرًا لاستمرار إغلاق وصلة الدائري الرابع على المركبات القادمة من النورية إلى المعيصم.

وكان مصدر أشار إلى أن أمين العاصمة المقدسة كان قد وجّه بإنهاء معاناة سالكي الطريق مطلع شهر ربيع الأول والذي استمر إغلاقه لسنوات عديدة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي مخططات الشرائع يجددون مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة بفتح الملاعب الرياضية
سبق

جدد شباب مخططات الشرائع مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة محمد القويحص بفتح الملاعب الرياضية في مكة المكرمة ومخططات الشرائع بصفة خاصة، وذلك بعد إغلاق أحد أكبر المراكز الرياضية في الشرائع وذلك للصيانة الدورية إذ تفاجأ مرتادو المركز برسائل تصلهم على جوالاتهم تخبرهم بإغلاق المركز إلى إشعار آخر.

إغلاق المركز طرح أمام مرتاديه خيارات عديدة ومنها التوجه إلى أقرب فرع له في العمرة والذي يجدون صعوبة في العودة منه نظرًا لاستمرار إغلاق وصلة الدائري الرابع على المركبات القادمة من النورية إلى المعيصم.

وكان مصدر أشار إلى أن أمين العاصمة المقدسة كان قد وجّه بإنهاء معاناة سالكي الطريق مطلع شهر ربيع الأول والذي استمر إغلاقه لسنوات عديدة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:18 PM

أهالي مخططات الشرائع يجددون مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة بفتح الملاعب الرياضية

بعد إغلاق أحد أكبر "المراكز" إلى أجل غير مُسمَّى بسبب الصيانة الدورية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
94

جدد شباب مخططات الشرائع مناشدتهم لأمين العاصمة المقدسة محمد القويحص بفتح الملاعب الرياضية في مكة المكرمة ومخططات الشرائع بصفة خاصة، وذلك بعد إغلاق أحد أكبر المراكز الرياضية في الشرائع وذلك للصيانة الدورية إذ تفاجأ مرتادو المركز برسائل تصلهم على جوالاتهم تخبرهم بإغلاق المركز إلى إشعار آخر.

إغلاق المركز طرح أمام مرتاديه خيارات عديدة ومنها التوجه إلى أقرب فرع له في العمرة والذي يجدون صعوبة في العودة منه نظرًا لاستمرار إغلاق وصلة الدائري الرابع على المركبات القادمة من النورية إلى المعيصم.

وكان مصدر أشار إلى أن أمين العاصمة المقدسة كان قد وجّه بإنهاء معاناة سالكي الطريق مطلع شهر ربيع الأول والذي استمر إغلاقه لسنوات عديدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة