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هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين

"الزهراني": نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة ولهم أبواب مخصصة

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .

وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.

وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .

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هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين
سبق

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .

وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.

وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:44 PM

هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين

"الزهراني": نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة ولهم أبواب مخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .

وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.

وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .

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