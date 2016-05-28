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رئيس جامعة نجران يشيد بالتقويم الدراسي الجديد

أكد أن نقلة نوعية تسمو إلى تجويد المخرجات

قال رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي: إن صدور التقويم الدراسي الجديد الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، يدلُّ على الاستثمار في التعليم كونه المحرك الرئيس لرؤية المملكة 2030، والذي يستهدف أبناء الوطن للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، ومواكبة التنمية التي تشهدها البلاد.

وأضاف "السبيعي" أن التقويم الدراسي الجديد يُبرز الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة للرفع من جودة المخرجات من خلال تحسين جودة التعليم.

ولفت إلى أنه سيحدث نقلة نوعية من خلال الاستفادة الكبرى من العام الدراسي في غرس التعليم لدى الأجيال، الذي بدوره سيسهم في ارتفاع وجودة التحصيل العلمي لدى الدارسين.

وتابع رئيس الجامعة: "ما تضمنه التقويم الدراسي من استحداث مواد تعليمية هو نابع عن خطط مدروسة للاحتياجات التعليمية؛ حيث حملت تلك المواد المستحدثة مدى التطلعات في مواكبة التسارع في مجال التعليم، والتي ستشكل تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة في مجال الوعي والفنون المعرفية لدى الطلاب".

وقدم رئيس الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام كبير بالتعليم وحرص على الوصول به للتنافس العالمي.

كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على الجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالتعليم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة نجران يشيد بالتقويم الدراسي الجديد
سبق

قال رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي: إن صدور التقويم الدراسي الجديد الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، يدلُّ على الاستثمار في التعليم كونه المحرك الرئيس لرؤية المملكة 2030، والذي يستهدف أبناء الوطن للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، ومواكبة التنمية التي تشهدها البلاد.

وأضاف "السبيعي" أن التقويم الدراسي الجديد يُبرز الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة للرفع من جودة المخرجات من خلال تحسين جودة التعليم.

ولفت إلى أنه سيحدث نقلة نوعية من خلال الاستفادة الكبرى من العام الدراسي في غرس التعليم لدى الأجيال، الذي بدوره سيسهم في ارتفاع وجودة التحصيل العلمي لدى الدارسين.

وتابع رئيس الجامعة: "ما تضمنه التقويم الدراسي من استحداث مواد تعليمية هو نابع عن خطط مدروسة للاحتياجات التعليمية؛ حيث حملت تلك المواد المستحدثة مدى التطلعات في مواكبة التسارع في مجال التعليم، والتي ستشكل تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة في مجال الوعي والفنون المعرفية لدى الطلاب".

وقدم رئيس الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام كبير بالتعليم وحرص على الوصول به للتنافس العالمي.

كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على الجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالتعليم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
07:39 PM

رئيس جامعة نجران يشيد بالتقويم الدراسي الجديد

أكد أن نقلة نوعية تسمو إلى تجويد المخرجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قال رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي: إن صدور التقويم الدراسي الجديد الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، يدلُّ على الاستثمار في التعليم كونه المحرك الرئيس لرؤية المملكة 2030، والذي يستهدف أبناء الوطن للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، ومواكبة التنمية التي تشهدها البلاد.

وأضاف "السبيعي" أن التقويم الدراسي الجديد يُبرز الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة للرفع من جودة المخرجات من خلال تحسين جودة التعليم.

ولفت إلى أنه سيحدث نقلة نوعية من خلال الاستفادة الكبرى من العام الدراسي في غرس التعليم لدى الأجيال، الذي بدوره سيسهم في ارتفاع وجودة التحصيل العلمي لدى الدارسين.

وتابع رئيس الجامعة: "ما تضمنه التقويم الدراسي من استحداث مواد تعليمية هو نابع عن خطط مدروسة للاحتياجات التعليمية؛ حيث حملت تلك المواد المستحدثة مدى التطلعات في مواكبة التسارع في مجال التعليم، والتي ستشكل تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة في مجال الوعي والفنون المعرفية لدى الطلاب".

وقدم رئيس الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام كبير بالتعليم وحرص على الوصول به للتنافس العالمي.

كما قدم شكره لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على الجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالتعليم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

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