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ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكة

لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين بالجمرات والمتجهين لتأدية طواف الوادع

واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.

وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكة
سبق

واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.

وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:28 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:06 PM

ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكة

لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين بالجمرات والمتجهين لتأدية طواف الوادع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.

وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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