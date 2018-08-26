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استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري"

يجريها مركز استطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين

‬ يتواصل المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأخذ آرائهم حول التعليم عن بعد لمرحلتي المتوسطة والثانوية، ومدى تخوفهم من التعليم الحضوري في ظل أزمة كورونا وانتشار الفيروس بين الطلاب، ومدى التقييم لمنصة مدرستي والتعليم عن بعد في السعودية.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل بداية العام الدراسي بيومين بعد أن قررت وزارة التعليم بأن يكون التعليم حضوري لمرحلتي المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهما الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/ 10/ 2021 أيهما يسبق.

وبدأت منذ وقت مبكر إدارات التعليم بالمملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة بين منسوبي التعليم في الميدان. وأكدت وزارة التعليم ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني، في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة.

وأشادت الوزارة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، مؤكدة على أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاونهم ومشاركتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري"
سبق

‬ يتواصل المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأخذ آرائهم حول التعليم عن بعد لمرحلتي المتوسطة والثانوية، ومدى تخوفهم من التعليم الحضوري في ظل أزمة كورونا وانتشار الفيروس بين الطلاب، ومدى التقييم لمنصة مدرستي والتعليم عن بعد في السعودية.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل بداية العام الدراسي بيومين بعد أن قررت وزارة التعليم بأن يكون التعليم حضوري لمرحلتي المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهما الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/ 10/ 2021 أيهما يسبق.

وبدأت منذ وقت مبكر إدارات التعليم بالمملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة بين منسوبي التعليم في الميدان. وأكدت وزارة التعليم ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني، في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة.

وأشادت الوزارة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، مؤكدة على أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاونهم ومشاركتهم.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:04 PM

استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري"

يجريها مركز استطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين

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عبدالله السالم - الدمام
8
3,913

‬ يتواصل المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأخذ آرائهم حول التعليم عن بعد لمرحلتي المتوسطة والثانوية، ومدى تخوفهم من التعليم الحضوري في ظل أزمة كورونا وانتشار الفيروس بين الطلاب، ومدى التقييم لمنصة مدرستي والتعليم عن بعد في السعودية.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل بداية العام الدراسي بيومين بعد أن قررت وزارة التعليم بأن يكون التعليم حضوري لمرحلتي المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهما الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/ 10/ 2021 أيهما يسبق.

وبدأت منذ وقت مبكر إدارات التعليم بالمملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة بين منسوبي التعليم في الميدان. وأكدت وزارة التعليم ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني، في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة.

وأشادت الوزارة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، مؤكدة على أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاونهم ومشاركتهم.

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