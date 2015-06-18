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"تطوير مكة": 65% نسبة إنجاز المشروع الموازي لجسر الملك عبدالله بمنى

ينتهي منتصف شهر ذي القعدة المقبل ويهدف لفصل حركة المشاة عن المركبات

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى، بلغت 65%؛ تمهيدًا للانتهاء منه بشكل نهائي في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

ويهدف المشروع الجاري تنفيذه إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة؛ لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.

وبدأ العمل في المشروع من تاريخ 20/ 7/ 1440 وحتى 15/ 11/ 1440، وتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق "الطائف- السيل"، يمينًا إلى طريق الملك عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى طريق "الشرائع- الطائف- السيل"؛ بينما تم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير مكة": 65% نسبة إنجاز المشروع الموازي لجسر الملك عبدالله بمنى
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى، بلغت 65%؛ تمهيدًا للانتهاء منه بشكل نهائي في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

ويهدف المشروع الجاري تنفيذه إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة؛ لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.

وبدأ العمل في المشروع من تاريخ 20/ 7/ 1440 وحتى 15/ 11/ 1440، وتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق "الطائف- السيل"، يمينًا إلى طريق الملك عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى طريق "الشرائع- الطائف- السيل"؛ بينما تم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:30 PM

"تطوير مكة": 65% نسبة إنجاز المشروع الموازي لجسر الملك عبدالله بمنى

ينتهي منتصف شهر ذي القعدة المقبل ويهدف لفصل حركة المشاة عن المركبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,392

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى، بلغت 65%؛ تمهيدًا للانتهاء منه بشكل نهائي في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

ويهدف المشروع الجاري تنفيذه إلى فصل حركة المشاة عن المركبات.

وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة؛ لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.

وبدأ العمل في المشروع من تاريخ 20/ 7/ 1440 وحتى 15/ 11/ 1440، وتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق "الطائف- السيل"، يمينًا إلى طريق الملك عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى طريق "الشرائع- الطائف- السيل"؛ بينما تم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

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