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لماذا أصبح الأمير وليام قلقًا على شقيقه هاري بعد مقابلة تلفزيونية؟

شبح "ديانا" يطل.. وقصر كينزنجتون رفض التعليق

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن الأمير البريطاني وليام، عبّر عن قلقه على شقيقه، بعدما تحدّث الأمير هاري وزوجته ميجان، عن معاناتهما من تسليط الأضواء على حياتهما؛ في موقف يعيد إلى الأذهان ما حدث مع أمه الأميرة ديانا بعد زواجها من الأمير تشارلز.

وحسب وكالة "رويترز"، نقلت "بي. بي. سي" عن مصدر بالقصر قوله: إنه يوجد اعتقاد بأن الزوجين في "وضع هش". وقال المصدر إن وليام قلق على شقيقه الأصغر، ويأمل أن "يكونا بخير".

وأصدر الأمير هاري حفيد المملكة إليزابيث، عددًا من التصريحات المؤثرة في الأشهر الأخيرة، يندد فيها بأساليب بعض الصحف، واتخذ إجراء قانونيًّا ردًّا على ما وصفه بـ"تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام.

وبثت قناة "آي. تي. في" يوم الأحد فيلمًا وثائقيًّا تم تصويره خلال جولة هاري وميجان في إفريقيا مؤخرًا. وقال هاري في الفيلم إنه لن ينزلق في "لعبة" مع وسائل الإعلام، يعتقد أنها كانت وراء موت أمه الأميرة ديانا، كما عبّر خلال المقابلة عن وجود خلاف بينه وبين وليام.

وأصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقيت حتفها في حادث سيارة عام 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وأحجمت متحدثة باسم مكتب الأمير وليام في قصر كينزنجتون عن التعليق.

الأمير البريطاني وليام

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لماذا أصبح الأمير وليام قلقًا على شقيقه هاري بعد مقابلة تلفزيونية؟
سبق

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن الأمير البريطاني وليام، عبّر عن قلقه على شقيقه، بعدما تحدّث الأمير هاري وزوجته ميجان، عن معاناتهما من تسليط الأضواء على حياتهما؛ في موقف يعيد إلى الأذهان ما حدث مع أمه الأميرة ديانا بعد زواجها من الأمير تشارلز.

وحسب وكالة "رويترز"، نقلت "بي. بي. سي" عن مصدر بالقصر قوله: إنه يوجد اعتقاد بأن الزوجين في "وضع هش". وقال المصدر إن وليام قلق على شقيقه الأصغر، ويأمل أن "يكونا بخير".

وأصدر الأمير هاري حفيد المملكة إليزابيث، عددًا من التصريحات المؤثرة في الأشهر الأخيرة، يندد فيها بأساليب بعض الصحف، واتخذ إجراء قانونيًّا ردًّا على ما وصفه بـ"تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام.

وبثت قناة "آي. تي. في" يوم الأحد فيلمًا وثائقيًّا تم تصويره خلال جولة هاري وميجان في إفريقيا مؤخرًا. وقال هاري في الفيلم إنه لن ينزلق في "لعبة" مع وسائل الإعلام، يعتقد أنها كانت وراء موت أمه الأميرة ديانا، كما عبّر خلال المقابلة عن وجود خلاف بينه وبين وليام.

وأصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقيت حتفها في حادث سيارة عام 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وأحجمت متحدثة باسم مكتب الأمير وليام في قصر كينزنجتون عن التعليق.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:01 PM

لماذا أصبح الأمير وليام قلقًا على شقيقه هاري بعد مقابلة تلفزيونية؟

شبح "ديانا" يطل.. وقصر كينزنجتون رفض التعليق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن الأمير البريطاني وليام، عبّر عن قلقه على شقيقه، بعدما تحدّث الأمير هاري وزوجته ميجان، عن معاناتهما من تسليط الأضواء على حياتهما؛ في موقف يعيد إلى الأذهان ما حدث مع أمه الأميرة ديانا بعد زواجها من الأمير تشارلز.

وحسب وكالة "رويترز"، نقلت "بي. بي. سي" عن مصدر بالقصر قوله: إنه يوجد اعتقاد بأن الزوجين في "وضع هش". وقال المصدر إن وليام قلق على شقيقه الأصغر، ويأمل أن "يكونا بخير".

وأصدر الأمير هاري حفيد المملكة إليزابيث، عددًا من التصريحات المؤثرة في الأشهر الأخيرة، يندد فيها بأساليب بعض الصحف، واتخذ إجراء قانونيًّا ردًّا على ما وصفه بـ"تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام.

وبثت قناة "آي. تي. في" يوم الأحد فيلمًا وثائقيًّا تم تصويره خلال جولة هاري وميجان في إفريقيا مؤخرًا. وقال هاري في الفيلم إنه لن ينزلق في "لعبة" مع وسائل الإعلام، يعتقد أنها كانت وراء موت أمه الأميرة ديانا، كما عبّر خلال المقابلة عن وجود خلاف بينه وبين وليام.

وأصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقيت حتفها في حادث سيارة عام 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وأحجمت متحدثة باسم مكتب الأمير وليام في قصر كينزنجتون عن التعليق.

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