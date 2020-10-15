النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيادة العطوي .. الاتفاق يكثف إعداده لمواجهة الاتحاد

في افتتاح الجولة الأولى من الدوري

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي إعداده لمواجهة فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، واشتمل على الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية يُعقد غدًا الجمعة في تمام الساعة 4:00 مساءً المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتفاق أمام الاتحاد والتي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بقيادة العطوي .. الاتفاق يكثف إعداده لمواجهة الاتحاد
سبق

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي إعداده لمواجهة فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، واشتمل على الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية يُعقد غدًا الجمعة في تمام الساعة 4:00 مساءً المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتفاق أمام الاتحاد والتي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:59 PM

بقيادة العطوي .. الاتفاق يكثف إعداده لمواجهة الاتحاد

في افتتاح الجولة الأولى من الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
594

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي إعداده لمواجهة فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، واشتمل على الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية يُعقد غدًا الجمعة في تمام الساعة 4:00 مساءً المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتفاق أمام الاتحاد والتي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,495
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,431

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة