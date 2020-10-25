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مزاد "لافيستا الدمام" يستقبل 10 شيكات مصدقة من المستثمرين.. قبل انطلاقه بأيام

"السيف": هذا الإقبال بسبب قوة السوق العقاري في المملكة

استقبلت شركة المحافظ العقارية، المسوق الرسمي لأرض "لافيستا الدمام" من قبل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، 10 شيكات مصدقة من عدد من المستثمرين والمطورين؛ لتأكيد حضور مزاد أرض لافيستا الدمام بالمنطقة الشرقية، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم، الموافق 28/ 10/ 2020.

ويعزو الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، هذا الإقبال المبكر لعدة عوامل؛ أبرزها: قوة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونه يتمتع بالفرص الرائعة التي تجذب فئات متنوعة من المستثمرين، والذين يتمتعون بكفاءة عالية في تقييم الفرص الاستثمارية، واستغلالها بالشكل الأمثل، إضافة لدور لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في هذا الصدد، والمتمثل في المتابعة الحثيثة، والمستمرة ودعم كل ما يحقق تعظيم الربحية للمساهمين.

وأكد أنه يعود لما تتمتع به أرض لافيستا الدمام من فرصةً استثماريةً مميزةً، وبموقع استراتيجي فريد على كورنيش الدمام تتوفر بها كل المميزات والمقومات، لفتح آفاقٍ استثماريةٍ خلاقة بمساحة مثالية قدرها 17.950 متراً مربعاً، وعلى مقربة من مجموعة من أبرز مراكز التسوق ومعالم الدمام الشهيرة.

وأضاف "السيف": أن "إدارة التسويق والمبيعات حرصت على إيصال هذه الفرصة الاستثمارية، إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمطورين، في السوق المحلي والخليجي، عبر حملة ترويجية شاملة ومتنوعة الوسائل، لم تقتصر على الإعلانات الترويجية فقط، بل شملت تقديم الدعوات الشخصية، والزيارات الميدانية للشركات المستهدفة، وغيرها من الوسائل".

وأشار إلى أن ذلك، أثمر بعد توفيق الله عز وجل، اهتماماً ملحوظاً ومبادرات مبكرة من طرف المستثمرين، تمثلت في استقبال شركة المحافظ العقارية عدداً من الشيكات المصدقة بوقت مبكر جداً، وقبل انطلاق المزاد بعدة أيام.

من جانب آخر، أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية والدور الفعّال الذي قام به المسوق العقاري، في طريقة عرض الفرص الاستثمارية، بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكل التفاصيل والأرقام والبيانات العقارية، وتقديم السيناريوهات المتنوعة، لاستغلال أرض لافيستا الدمام، والتي تشمل تطوير مول تجاري متكامل الخدمات، أو ستريب مول بواجهة فريدة، أو برج سكني تجاري فاخر يطل على الخليج العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزاد "لافيستا الدمام" يستقبل 10 شيكات مصدقة من المستثمرين.. قبل انطلاقه بأيام
سبق

استقبلت شركة المحافظ العقارية، المسوق الرسمي لأرض "لافيستا الدمام" من قبل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، 10 شيكات مصدقة من عدد من المستثمرين والمطورين؛ لتأكيد حضور مزاد أرض لافيستا الدمام بالمنطقة الشرقية، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم، الموافق 28/ 10/ 2020.

ويعزو الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، هذا الإقبال المبكر لعدة عوامل؛ أبرزها: قوة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونه يتمتع بالفرص الرائعة التي تجذب فئات متنوعة من المستثمرين، والذين يتمتعون بكفاءة عالية في تقييم الفرص الاستثمارية، واستغلالها بالشكل الأمثل، إضافة لدور لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في هذا الصدد، والمتمثل في المتابعة الحثيثة، والمستمرة ودعم كل ما يحقق تعظيم الربحية للمساهمين.

وأكد أنه يعود لما تتمتع به أرض لافيستا الدمام من فرصةً استثماريةً مميزةً، وبموقع استراتيجي فريد على كورنيش الدمام تتوفر بها كل المميزات والمقومات، لفتح آفاقٍ استثماريةٍ خلاقة بمساحة مثالية قدرها 17.950 متراً مربعاً، وعلى مقربة من مجموعة من أبرز مراكز التسوق ومعالم الدمام الشهيرة.

وأضاف "السيف": أن "إدارة التسويق والمبيعات حرصت على إيصال هذه الفرصة الاستثمارية، إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمطورين، في السوق المحلي والخليجي، عبر حملة ترويجية شاملة ومتنوعة الوسائل، لم تقتصر على الإعلانات الترويجية فقط، بل شملت تقديم الدعوات الشخصية، والزيارات الميدانية للشركات المستهدفة، وغيرها من الوسائل".

وأشار إلى أن ذلك، أثمر بعد توفيق الله عز وجل، اهتماماً ملحوظاً ومبادرات مبكرة من طرف المستثمرين، تمثلت في استقبال شركة المحافظ العقارية عدداً من الشيكات المصدقة بوقت مبكر جداً، وقبل انطلاق المزاد بعدة أيام.

من جانب آخر، أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية والدور الفعّال الذي قام به المسوق العقاري، في طريقة عرض الفرص الاستثمارية، بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكل التفاصيل والأرقام والبيانات العقارية، وتقديم السيناريوهات المتنوعة، لاستغلال أرض لافيستا الدمام، والتي تشمل تطوير مول تجاري متكامل الخدمات، أو ستريب مول بواجهة فريدة، أو برج سكني تجاري فاخر يطل على الخليج العربي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
05:23 PM

مزاد "لافيستا الدمام" يستقبل 10 شيكات مصدقة من المستثمرين.. قبل انطلاقه بأيام

"السيف": هذا الإقبال بسبب قوة السوق العقاري في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت شركة المحافظ العقارية، المسوق الرسمي لأرض "لافيستا الدمام" من قبل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، 10 شيكات مصدقة من عدد من المستثمرين والمطورين؛ لتأكيد حضور مزاد أرض لافيستا الدمام بالمنطقة الشرقية، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم، الموافق 28/ 10/ 2020.

ويعزو الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، هذا الإقبال المبكر لعدة عوامل؛ أبرزها: قوة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونه يتمتع بالفرص الرائعة التي تجذب فئات متنوعة من المستثمرين، والذين يتمتعون بكفاءة عالية في تقييم الفرص الاستثمارية، واستغلالها بالشكل الأمثل، إضافة لدور لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في هذا الصدد، والمتمثل في المتابعة الحثيثة، والمستمرة ودعم كل ما يحقق تعظيم الربحية للمساهمين.

وأكد أنه يعود لما تتمتع به أرض لافيستا الدمام من فرصةً استثماريةً مميزةً، وبموقع استراتيجي فريد على كورنيش الدمام تتوفر بها كل المميزات والمقومات، لفتح آفاقٍ استثماريةٍ خلاقة بمساحة مثالية قدرها 17.950 متراً مربعاً، وعلى مقربة من مجموعة من أبرز مراكز التسوق ومعالم الدمام الشهيرة.

وأضاف "السيف": أن "إدارة التسويق والمبيعات حرصت على إيصال هذه الفرصة الاستثمارية، إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمطورين، في السوق المحلي والخليجي، عبر حملة ترويجية شاملة ومتنوعة الوسائل، لم تقتصر على الإعلانات الترويجية فقط، بل شملت تقديم الدعوات الشخصية، والزيارات الميدانية للشركات المستهدفة، وغيرها من الوسائل".

وأشار إلى أن ذلك، أثمر بعد توفيق الله عز وجل، اهتماماً ملحوظاً ومبادرات مبكرة من طرف المستثمرين، تمثلت في استقبال شركة المحافظ العقارية عدداً من الشيكات المصدقة بوقت مبكر جداً، وقبل انطلاق المزاد بعدة أيام.

من جانب آخر، أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية والدور الفعّال الذي قام به المسوق العقاري، في طريقة عرض الفرص الاستثمارية، بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكل التفاصيل والأرقام والبيانات العقارية، وتقديم السيناريوهات المتنوعة، لاستغلال أرض لافيستا الدمام، والتي تشمل تطوير مول تجاري متكامل الخدمات، أو ستريب مول بواجهة فريدة، أو برج سكني تجاري فاخر يطل على الخليج العربي.

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