كلية الدراسات الإنسانية برماح تنظم "الملتقى الأول لريادة الأعمال"

مدير جامعة المجمعة كرّم المشاركين وافتتح نادي الاستثمار

نظمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح (الملتقى الأول لريادة الأعمال) برعاية مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن, بحضور محافظ محافظة رماح فهد المسعود ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وعميد كلية الدراسات الإنسانية برماح الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى وعددٍ من منسوبي الجامعة.

بدأ الملتقى بعرض فيلم عن كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح, والتي اُفْتتحت في العام الجامعي 1431-1432هـ ، وعن أقسامها, وما تقدمه من برامج تعليمية للطلاب والطالبات، كما تم خلال الفيلم عرض أهم منجزات وإحصائيات الكلية منذ افتتاحها.

وقال عميد الكلية خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى إن الهدف الإستراتيجي لريادة الأعمال يتمثل في تعزيز الشراكة المجتمعية, وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح "اليحيى" أنه تم اختياره انطلاقًا من عدة معطيات أساسية أهمها المحاور الثلاثة لرؤية المملكة 2030 وهي: مجتمع حيوي، ووطن طموح، واقتصاد مزدهر، بالإضافة إلى الأهداف الإستراتيجية للجامعة, والتي تسعى دائمًا إلى التكامل مع الخطط الوطنية, طامحة إلى بناء شراكة مجتمعية فاعلة, وتنمية القدرة التنافسية لطلابها وطالباتها في سوق العمل.

مضيفًا أن نجاح الخطة التنموية الجديدة للمملكة - والقائمة على الاقتصاد الرقمي, وتفعيل دور القطاع الخاص, وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة - يستدعي التكامل في الأدوار سواء من أكاديميين أم جامعيين أم عاملين في مختلف القطاعات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، مؤكدًا أن جامعة المجمعة - ومنذ نشأتها – لا تزال تراهن على كفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وما فتأت تشيِّد جسور التواصل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق رسالتها النبيلة, بحيث يكون استثمارها في التعليم والتدريب وتزويد أبنائها بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل هو شغلها الشاغل.

فيما ألقى مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن بإلقاء كلمة بهذه المناسبة تقدم في بدايتها بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة خصوصًا, والتعليم العام عمومًا، موضحًا أن هذا الملتقى هو دلالة تؤكد أن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في العقول من أبناء وبنات هذا الوطن، معربًا عن سروره بأن تقيم كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح هذا الملتقى النوعي والمتميز حول موضوع عن أهم الموضوعات وهو ريادة الأعمال، موضحًا المقرن أن مبادرة بقيادة عميدها الدكتور بندر اليحيى ووكلائها ورؤساء أقسامها وأعضاء هيئة التدريس في هذا الملتقى تؤكد أن طموح الكلية طموح كبير بأن تكون مؤسسة علمية رائدة في خدمة أبناء وبنات الوطن، مؤكدًا المقرن أن هذا الملتقى وغيره من الملتقيات التي تقيمها الجامعة بكلياتها هي دلالة على أهمية الشراكة الحقيقية بين كليات الجامعة وشركائها في كل تنوعات اختصاصاتها سواء كانت مؤسسات أو أشخاصًا ذوي خبرة, أو شبابًا يقدم تجاربه.

وكرم مدير الجامعة في نهاية حفل الافتتاح بتكريم المشاركين في الملتقى، كما قام بعد الحفل بافتتاح نادي الاستثمار بكلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح , واستمع لشرح عن فكرته, وأهم أهدافه, والذي يسعى لدعم وتطوير مهارات طلاب الكلية في مجال الاستثمار وتداول الأدوات الاستثمارية في السوق المالية من خلال ربط التعليم النظري بالواقع العملي, وتنظيم زيارات للمؤسسات الناشطة في هذا المجال, والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس.

كما افتتح مدير الجامعة الصالة الرياضية, وقام بجولة صَحِبَهُ فيها عميد الكلية, حيث اطلع من خلالها على القاعات الدراسية والمعامل, والتقى عددًا من طلاب الكلية, واستمع لهم, ووجههم بمضاعفة الجهد واستغلال ما توفر لهم من أدوات وإمكانات وتجهيزات بما يدعم مسيرتهم الدراسية, وأن يستغلوا ما اكتسبوه من العلم بأن يكونوا أعضاء فاعلين نافعين في المجتمع, وأن يُسهموا في بناء هذا الوطن المعطاء.

كما يُقام خلال أيام الملتقى عددٌ من الدورات التدريبية وورش العمل, حيث تُقام في اليوم الأول دورة تدريبية بعنوان : (نموذج العمل التجاري) للمدرب فهد المالكي - مدير تطوير الأعمال بصندوق المئوية بالرياض - ، ودورة بعنوان : (الريادة وعالم الأعمال) للمدربة نوف بن سعيدان، وفي اليوم الثاني يتم إقامة دورة تدريبية بعنوان : (حدد فكرة مشروعك) للمدرب بندر بن زيد الدعجاني، كما تُقام ورشة عمل بعنوان: ( مهارات النجاح والإبداع لرائد الأعمال) يقدمها عبدالعزيز المطرودي، وورشة عمل بعنوان: (كيف تبدأ مشروعك الريادي؟) للدكتور بسام الصالحي، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان: ( دراسة وتقييم جدوى المشروعات الاستثمارية) للدكتور طارق بوزيان والدكتور أسامة الحسن، وخلال اليوم الثالث يتم تنظيم دورة تدريبية بعنوان: (حدد فكرة مشروعك) للمدربة منال الشكرة من معهد ريادة الأعمال بالرياض.