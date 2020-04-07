"الحسين" ينفي وجود أزمة "بيض": ثقوا بقدرات وطنكم.. وابتعدوا عن المغرضين

أكد أن السعودية لديها أعلى مخزون استراتيجي بالشرق الأوسط مهما طالت الأزمة

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة‫: "لا توجد لدينا أزمة في (البيض)، والسعودية حققت الاكتفاء الذاتي من البيض منذ 2016، ويوجد فائض يتم تصديره. وما أُعلن من استيراده هو خطوة احترازية لوزارة البيئة فقط".

وقال خلال حديثه لبرنامج في الصورة مع عبدالله المديفر على "روتانا خليجية": إن أزمة "كورونا" بدأت وفي السعودية 13 مصنعًا محليًّا للمعقمات، ولدينا الآن 35 مصنعًا، تغطي أكثر من 60 % من الاحتياج المحلي. أما "الكمامات" فمصانعنا المحلية تغطي الطلب، ولا نحتاج إلى الاستيراد.

‏وأضاف: السعودية فيها أعلى معدلات وفرة في المخزون الغذائي الاستراتيجي بالشرق الأوسط، مهما طالت الأزمة.. ليطمئن المستهلك بأن هناك وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وأفاد "الحسين" ‏بأنه يوجد حاليًا 20 تطبيقًا معتمدًا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يقدم خدمات التوصيل من المطاعم والهايبر ماركت والتموينات ومحال اللحوم.