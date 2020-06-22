قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-22
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:19 AM
مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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