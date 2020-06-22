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مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد
سبق

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:19 AM

مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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