رئيس "حقوق الإنسان" يدشن ورشة "التحرش الجنسي بالأطفال".. غداً

تقام في مدينة الرياض بمشاركة عدد من المختصين والمختصات

يدشـن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد يوم غدٍ ورشة عمل تحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" يشارك فيها عدد من المختصين والمختصات وذلك في مدينة الرياض.



وتهدف الورشة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة على رفع سبل الوعي بقضية التحرش الجنسي بالأطفال، وما يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية وسلوكية.



وستناقش الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحرش الجنسي بالأطفال ومفهومه وأسبابه وآثاره ومؤشراته الأساسية، والتحرش الجنسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في التعامل مع حالات التحرش الجنسي وأهمية تدريب وتأهيل الأشخاص المتعاملين مع الضحايا، ونشر الوعي بجريمة لتحرش الجنسي بالأطفال، و التدابير الوقائية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الثقافة الجنسية للطفل.



وتسعى الهيئة، من خلال فريق متخصص، إلى وضع أهداف تتشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة لمحاربة جريمة التحرش الجنسي بالأطفال ورفع الوعي لدى الطفل والأسرة والمجتمع وما يترتب على هذه الجريمة من أضرار اجتماعية وسلوكية ونفسية.