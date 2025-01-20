تكليف 1112 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً لمدارس تعليم الكبار بالرياض

"العصلب": يشرفون على أكثر من 15 ألف طالب

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، التشكيلات المدرسية لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1441هـ، متضمنة تكليف 217 معلماً وقائداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة الابتدائية، و895 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وعبّر المرشحون عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على تلك الثقة، متمنين أن تكون عوناً لهم في أداء مهامهم وأعمالهم بما يخدم العملية التعليمية بالمدارس الليلية.

من جانبه، قال مدير تعليم الكبار في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خالد العصلب، إن المملكة، ممثلة في وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في مجال توفير التعليم ونشره في جميع أرجائها، وتسعى جاهدة إلى تيسيره وتسهيل سبل الالتحاق به، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، من منطلق أن محو الأمة بين المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الأميين واجب التخلص من الأمية في حدود الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنها بلغت في الرياض أقل من 3 في المائة.

وأوضح مدير تعليم الكبار أن عدد المدارس الليلية للبنين في الرياض بلغ 84 مدرسة، منها 25 مدرسة ابتدائية، و24 متوسطة، و35 ثانوية، التحق بها أكثر من 15 ألف طالب، منهم 2400 في المرحلة الابتدائية، و4600 في المرحلة المتوسطة، ونحو 8000 في المرحلة الثانوية.

وأشار "العصلب" إلى أن إدارة تعليم الكبار تهدف إلى إكساب دراسي برامج محو الأمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، وتزويدهم بالمعلومات والاتجاهات التي تمكنهم من تطوير أنفسهم وأسرهم، والنهوض بمجتمعهم والقيام بواجباتهم، وإتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة الأساسية من محو الأمية والمتسربين من التعليم لمواصلة تعليمهم في المراحل الأخرى، وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارهم في التعليم، وتنظيم برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المستمر لهم مدى الحياة.