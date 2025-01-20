النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكليف 1112 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً لمدارس تعليم الكبار بالرياض

"العصلب": يشرفون على أكثر من 15 ألف طالب

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، التشكيلات المدرسية لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1441هـ، متضمنة تكليف 217 معلماً وقائداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة الابتدائية، و895 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وعبّر المرشحون عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على تلك الثقة، متمنين أن تكون عوناً لهم في أداء مهامهم وأعمالهم بما يخدم العملية التعليمية بالمدارس الليلية.

من جانبه، قال مدير تعليم الكبار في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خالد العصلب، إن المملكة، ممثلة في وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في مجال توفير التعليم ونشره في جميع أرجائها، وتسعى جاهدة إلى تيسيره وتسهيل سبل الالتحاق به، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، من منطلق أن محو الأمة بين المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الأميين واجب التخلص من الأمية في حدود الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنها بلغت في الرياض أقل من 3 في المائة.

وأوضح مدير تعليم الكبار أن عدد المدارس الليلية للبنين في الرياض بلغ 84 مدرسة، منها 25 مدرسة ابتدائية، و24 متوسطة، و35 ثانوية، التحق بها أكثر من 15 ألف طالب، منهم 2400 في المرحلة الابتدائية، و4600 في المرحلة المتوسطة، ونحو 8000 في المرحلة الثانوية.

وأشار "العصلب" إلى أن إدارة تعليم الكبار تهدف إلى إكساب دراسي برامج محو الأمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، وتزويدهم بالمعلومات والاتجاهات التي تمكنهم من تطوير أنفسهم وأسرهم، والنهوض بمجتمعهم والقيام بواجباتهم، وإتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة الأساسية من محو الأمية والمتسربين من التعليم لمواصلة تعليمهم في المراحل الأخرى، وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارهم في التعليم، وتنظيم برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المستمر لهم مدى الحياة.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكليف 1112 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً لمدارس تعليم الكبار بالرياض
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، التشكيلات المدرسية لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1441هـ، متضمنة تكليف 217 معلماً وقائداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة الابتدائية، و895 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وعبّر المرشحون عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على تلك الثقة، متمنين أن تكون عوناً لهم في أداء مهامهم وأعمالهم بما يخدم العملية التعليمية بالمدارس الليلية.

من جانبه، قال مدير تعليم الكبار في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خالد العصلب، إن المملكة، ممثلة في وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في مجال توفير التعليم ونشره في جميع أرجائها، وتسعى جاهدة إلى تيسيره وتسهيل سبل الالتحاق به، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، من منطلق أن محو الأمة بين المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الأميين واجب التخلص من الأمية في حدود الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنها بلغت في الرياض أقل من 3 في المائة.

وأوضح مدير تعليم الكبار أن عدد المدارس الليلية للبنين في الرياض بلغ 84 مدرسة، منها 25 مدرسة ابتدائية، و24 متوسطة، و35 ثانوية، التحق بها أكثر من 15 ألف طالب، منهم 2400 في المرحلة الابتدائية، و4600 في المرحلة المتوسطة، ونحو 8000 في المرحلة الثانوية.

وأشار "العصلب" إلى أن إدارة تعليم الكبار تهدف إلى إكساب دراسي برامج محو الأمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، وتزويدهم بالمعلومات والاتجاهات التي تمكنهم من تطوير أنفسهم وأسرهم، والنهوض بمجتمعهم والقيام بواجباتهم، وإتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة الأساسية من محو الأمية والمتسربين من التعليم لمواصلة تعليمهم في المراحل الأخرى، وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارهم في التعليم، وتنظيم برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المستمر لهم مدى الحياة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:18 PM

تكليف 1112 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً لمدارس تعليم الكبار بالرياض

"العصلب": يشرفون على أكثر من 15 ألف طالب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
602

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، التشكيلات المدرسية لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1441هـ، متضمنة تكليف 217 معلماً وقائداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة الابتدائية، و895 معلماً وقائداً ووكيلاً ومرشداً للعمل في المدارس الليلية للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وعبّر المرشحون عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على تلك الثقة، متمنين أن تكون عوناً لهم في أداء مهامهم وأعمالهم بما يخدم العملية التعليمية بالمدارس الليلية.

من جانبه، قال مدير تعليم الكبار في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خالد العصلب، إن المملكة، ممثلة في وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في مجال توفير التعليم ونشره في جميع أرجائها، وتسعى جاهدة إلى تيسيره وتسهيل سبل الالتحاق به، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، من منطلق أن محو الأمة بين المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الأميين واجب التخلص من الأمية في حدود الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنها بلغت في الرياض أقل من 3 في المائة.

وأوضح مدير تعليم الكبار أن عدد المدارس الليلية للبنين في الرياض بلغ 84 مدرسة، منها 25 مدرسة ابتدائية، و24 متوسطة، و35 ثانوية، التحق بها أكثر من 15 ألف طالب، منهم 2400 في المرحلة الابتدائية، و4600 في المرحلة المتوسطة، ونحو 8000 في المرحلة الثانوية.

وأشار "العصلب" إلى أن إدارة تعليم الكبار تهدف إلى إكساب دراسي برامج محو الأمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، وتزويدهم بالمعلومات والاتجاهات التي تمكنهم من تطوير أنفسهم وأسرهم، والنهوض بمجتمعهم والقيام بواجباتهم، وإتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة الأساسية من محو الأمية والمتسربين من التعليم لمواصلة تعليمهم في المراحل الأخرى، وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارهم في التعليم، وتنظيم برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المستمر لهم مدى الحياة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,507
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة