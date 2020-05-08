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"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوم

ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 26299 ضحية حتى الآن

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوم
سبق

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:00 PM

إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوم

ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 26299 ضحية حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.

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