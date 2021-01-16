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تعرف عليها.. 6 ست مواد غذائية تخلصك من ديدان الأمعاء

أحدها عشب يقضي عليها في يوم واحد.. تسبب أضرارًا بالجهاز الهضمي

كشف تقرير على موقع "روسيا اليوم"، عن ست مواد غذائية وأعشاب يمكنها القضاء على الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان، والتي تتسبب باضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة.

وينقل "روسيا اليوم" عن موقع "The Times Hub"، أن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبّب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، فقدان الشهية، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والنعاس واضطراب النوم؛ بحسب الطبيب العربي محسن النادي.

وينصح الدكتور النادي بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها، وهي:

الزنجبيل: يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين: يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل: وينصح بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم: تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل: يسمح القرنفل بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي.

مغلي البابونج: ينصح بتناول المشروب بعد نصف ساعة من تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إليه.

ديدان الأمعاء

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تعرف عليها.. 6 ست مواد غذائية تخلصك من ديدان الأمعاء
سبق

كشف تقرير على موقع "روسيا اليوم"، عن ست مواد غذائية وأعشاب يمكنها القضاء على الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان، والتي تتسبب باضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة.

وينقل "روسيا اليوم" عن موقع "The Times Hub"، أن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبّب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، فقدان الشهية، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والنعاس واضطراب النوم؛ بحسب الطبيب العربي محسن النادي.

وينصح الدكتور النادي بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها، وهي:

الزنجبيل: يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين: يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل: وينصح بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم: تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل: يسمح القرنفل بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي.

مغلي البابونج: ينصح بتناول المشروب بعد نصف ساعة من تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إليه.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:04 AM

تعرف عليها.. 6 ست مواد غذائية تخلصك من ديدان الأمعاء

أحدها عشب يقضي عليها في يوم واحد.. تسبب أضرارًا بالجهاز الهضمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير على موقع "روسيا اليوم"، عن ست مواد غذائية وأعشاب يمكنها القضاء على الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان، والتي تتسبب باضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة.

وينقل "روسيا اليوم" عن موقع "The Times Hub"، أن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبّب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، فقدان الشهية، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والنعاس واضطراب النوم؛ بحسب الطبيب العربي محسن النادي.

وينصح الدكتور النادي بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها، وهي:

الزنجبيل: يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين: يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل: وينصح بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم: تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل: يسمح القرنفل بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي.

مغلي البابونج: ينصح بتناول المشروب بعد نصف ساعة من تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إليه.

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