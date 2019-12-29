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غدًا.. إقامة أربع مؤجلات في دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى

تستكمل غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، منافسات الجولة الـ15 "المؤجلة" من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.


وتقام غدًا 4 مواجهات تجمع: الخليج مع الشعلة، ونجران مع حطين، والثقبة مع الجيل، وأحد مع الطائي.


ويلتقي في سيهات الخليج "الثاني عشر" بـ21 نقطة، بضيفه الشعلة "العاشر" بـ24 نقطة، فيما يواجه نجران "الثالث عشر"، نظيره حطين "الثامن عشر"، على ملعب جامعة نجران في نجران.

ويستقبل الثقبة "الخامس" بـ27 نقطة، ضيفه الجيل "السادس عشر" بـ18 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر. فيما يلتقي أحد "الثامن" بـ25 نقطة، مع الطائي "الرابع" بـ27 نقطة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. إقامة أربع مؤجلات في دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى
سبق

تستكمل غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، منافسات الجولة الـ15 "المؤجلة" من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.


وتقام غدًا 4 مواجهات تجمع: الخليج مع الشعلة، ونجران مع حطين، والثقبة مع الجيل، وأحد مع الطائي.


ويلتقي في سيهات الخليج "الثاني عشر" بـ21 نقطة، بضيفه الشعلة "العاشر" بـ24 نقطة، فيما يواجه نجران "الثالث عشر"، نظيره حطين "الثامن عشر"، على ملعب جامعة نجران في نجران.

ويستقبل الثقبة "الخامس" بـ27 نقطة، ضيفه الجيل "السادس عشر" بـ18 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر. فيما يلتقي أحد "الثامن" بـ25 نقطة، مع الطائي "الرابع" بـ27 نقطة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
06:16 PM

غدًا.. إقامة أربع مؤجلات في دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستكمل غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، منافسات الجولة الـ15 "المؤجلة" من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.


وتقام غدًا 4 مواجهات تجمع: الخليج مع الشعلة، ونجران مع حطين، والثقبة مع الجيل، وأحد مع الطائي.


ويلتقي في سيهات الخليج "الثاني عشر" بـ21 نقطة، بضيفه الشعلة "العاشر" بـ24 نقطة، فيما يواجه نجران "الثالث عشر"، نظيره حطين "الثامن عشر"، على ملعب جامعة نجران في نجران.

ويستقبل الثقبة "الخامس" بـ27 نقطة، ضيفه الجيل "السادس عشر" بـ18 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر. فيما يلتقي أحد "الثامن" بـ25 نقطة، مع الطائي "الرابع" بـ27 نقطة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

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