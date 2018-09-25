سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في معارك متواصلة جنوب مأرب

تدمير 10 آليات عسكرية للميليشيا

سقط عشرات المتمردين الحوثيين بين قتل وجريح، اليوم (السبت) بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة ورجال القبائل، خلال المعارك المتواصلة ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وبين المصدر أن الجيش الوطني دمر 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ولفت إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا الإيرانية.