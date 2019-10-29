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توقيع عقد المرحلة الانتقالية للجسر الموازي مع البحرين بـ 11 مليار ريال

قيمة العقد الاستشاري للمشروع 33.6 مليون ريال

شهدت فعاليات اليوم الأول لأعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار، الثلاثاء، توقيع عقد المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين بـ 11 مليار ريال.

وتبلغ قيمة العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين 33.6 مليون ريال.

والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد الدراسة.

وقبل قليل بدأت الجلسة الثانية من أعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار بعنوان "التوقيت الأمثل للتواجد في السوق".

مبادرة مستقبل الاستثمار مشروع الجسر الموازي المملكة البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع عقد المرحلة الانتقالية للجسر الموازي مع البحرين بـ 11 مليار ريال
سبق

شهدت فعاليات اليوم الأول لأعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار، الثلاثاء، توقيع عقد المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين بـ 11 مليار ريال.

وتبلغ قيمة العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين 33.6 مليون ريال.

والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد الدراسة.

وقبل قليل بدأت الجلسة الثانية من أعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار بعنوان "التوقيت الأمثل للتواجد في السوق".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:01 AM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:45 PM

توقيع عقد المرحلة الانتقالية للجسر الموازي مع البحرين بـ 11 مليار ريال

قيمة العقد الاستشاري للمشروع 33.6 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,688

شهدت فعاليات اليوم الأول لأعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار، الثلاثاء، توقيع عقد المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين بـ 11 مليار ريال.

وتبلغ قيمة العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين 33.6 مليون ريال.

والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد الدراسة.

وقبل قليل بدأت الجلسة الثانية من أعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار بعنوان "التوقيت الأمثل للتواجد في السوق".

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,733
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,198
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,357

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