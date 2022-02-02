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تقديم موعد مباراة النصر والهلال .. في دور ربع نهائي كأس الملك

من أجل ذكرى يوم التأسيس

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي والمقرر إقامتها يوم 22 إلى 21 فبراير (الجاري).

وقال اتحاد القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "تفاعلاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت مسمى يوم التأسيس.

وتابع البيان: "قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بين فريقي النصر والهلال، وفريقي الباطن والفيحاء، التي كان من المقرر أن تُقام يوم 22 فبراير إلـى يـوم 21 من الشهر نفسه، على أن تُقام المباراتان على الملعبين المحددين نفسهما مسبقًا، حيث ستُقام المباريات على النحو التالي:

الاثنين - 21 فبراير 2022

الباطن - الفيحاء (ملعب نادي الباطن - حفر الباطن)

النصر - الهلال (ملعب مرسول بارك - الرياض)

التعاون - الاتحاد (ملعب مدينة الملك عبد الله - بريدة)

الشباب - الأهلي (ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز).

يوم التأسيس الدولة السعودية النصر الهلال كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة المسابقات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تقديم موعد مباراة النصر والهلال .. في دور ربع نهائي كأس الملك
سبق

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي والمقرر إقامتها يوم 22 إلى 21 فبراير (الجاري).

وقال اتحاد القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "تفاعلاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت مسمى يوم التأسيس.

وتابع البيان: "قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بين فريقي النصر والهلال، وفريقي الباطن والفيحاء، التي كان من المقرر أن تُقام يوم 22 فبراير إلـى يـوم 21 من الشهر نفسه، على أن تُقام المباراتان على الملعبين المحددين نفسهما مسبقًا، حيث ستُقام المباريات على النحو التالي:

الاثنين - 21 فبراير 2022

الباطن - الفيحاء (ملعب نادي الباطن - حفر الباطن)

النصر - الهلال (ملعب مرسول بارك - الرياض)

التعاون - الاتحاد (ملعب مدينة الملك عبد الله - بريدة)

الشباب - الأهلي (ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز).

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:22 PM

تقديم موعد مباراة النصر والهلال .. في دور ربع نهائي كأس الملك

من أجل ذكرى يوم التأسيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي والمقرر إقامتها يوم 22 إلى 21 فبراير (الجاري).

وقال اتحاد القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "تفاعلاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت مسمى يوم التأسيس.

وتابع البيان: "قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تقديم موعد مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بين فريقي النصر والهلال، وفريقي الباطن والفيحاء، التي كان من المقرر أن تُقام يوم 22 فبراير إلـى يـوم 21 من الشهر نفسه، على أن تُقام المباراتان على الملعبين المحددين نفسهما مسبقًا، حيث ستُقام المباريات على النحو التالي:

الاثنين - 21 فبراير 2022

الباطن - الفيحاء (ملعب نادي الباطن - حفر الباطن)

النصر - الهلال (ملعب مرسول بارك - الرياض)

التعاون - الاتحاد (ملعب مدينة الملك عبد الله - بريدة)

الشباب - الأهلي (ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز).

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