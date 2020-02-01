"توعية الشباب" بالرياض تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة

ورشة عمل لاستعراض آليات نشر الوعي والحماية من المخاطر

ناقَشَ أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب بمنطقة الرياض، عددًا من الخطط والبرامج الوقائية الشبابية والمقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في نشر الوعي بين الشباب، وتعزيز قدراتهم وحمايتهم من المخاطر.

وكانت الجمعية قد نفّذت ورشة عمل واجتماع لاستعراض البرامج المقترحة والأعمال المنفذة في مرحلة التأسيس، وفي بداية الاجتماع، تحدّث رئيس مجلس الإدارة "حمد بن مشخص العتيبي"؛ عما تم تنفيذه، مقدمًا شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على دعمهم للجمعية وبرامجها، ولوقف الحزم الخيري على استضافته لمقر الجمعية، ولجميع الداعمين والمساهمين في تأسيس الجمعية.

من جانبه تحدث العضو المؤسس في الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، عن أهمية تحقيق أهداف الجمعية، وتقديم برامج رائدة ومتميزة لخدمة التوعية الوقائية للشباب. كما ناقش أعضاء الجمعية تفعيل اللجان وبرامج التطوع والتثقيف الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع الْتقى الأعضاء مع رئيس وقف الحزم الخيري الشيخ الدكتور عبدالله المرزوقي؛ لمناقشة خطط التكامل مع الوقف في دعم برامج تعزيز القيم والتوعية المجتمعية الموجهة لفئة الشباب وأسرهم.