النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"توعية الشباب" بالرياض تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة

ورشة عمل لاستعراض آليات نشر الوعي والحماية من المخاطر

ناقَشَ أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب بمنطقة الرياض، عددًا من الخطط والبرامج الوقائية الشبابية والمقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في نشر الوعي بين الشباب، وتعزيز قدراتهم وحمايتهم من المخاطر.

وكانت الجمعية قد نفّذت ورشة عمل واجتماع لاستعراض البرامج المقترحة والأعمال المنفذة في مرحلة التأسيس، وفي بداية الاجتماع، تحدّث رئيس مجلس الإدارة "حمد بن مشخص العتيبي"؛ عما تم تنفيذه، مقدمًا شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على دعمهم للجمعية وبرامجها، ولوقف الحزم الخيري على استضافته لمقر الجمعية، ولجميع الداعمين والمساهمين في تأسيس الجمعية.

من جانبه تحدث العضو المؤسس في الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، عن أهمية تحقيق أهداف الجمعية، وتقديم برامج رائدة ومتميزة لخدمة التوعية الوقائية للشباب. كما ناقش أعضاء الجمعية تفعيل اللجان وبرامج التطوع والتثقيف الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع الْتقى الأعضاء مع رئيس وقف الحزم الخيري الشيخ الدكتور عبدالله المرزوقي؛ لمناقشة خطط التكامل مع الوقف في دعم برامج تعزيز القيم والتوعية المجتمعية الموجهة لفئة الشباب وأسرهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"توعية الشباب" بالرياض تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة
سبق

ناقَشَ أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب بمنطقة الرياض، عددًا من الخطط والبرامج الوقائية الشبابية والمقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في نشر الوعي بين الشباب، وتعزيز قدراتهم وحمايتهم من المخاطر.

وكانت الجمعية قد نفّذت ورشة عمل واجتماع لاستعراض البرامج المقترحة والأعمال المنفذة في مرحلة التأسيس، وفي بداية الاجتماع، تحدّث رئيس مجلس الإدارة "حمد بن مشخص العتيبي"؛ عما تم تنفيذه، مقدمًا شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على دعمهم للجمعية وبرامجها، ولوقف الحزم الخيري على استضافته لمقر الجمعية، ولجميع الداعمين والمساهمين في تأسيس الجمعية.

من جانبه تحدث العضو المؤسس في الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، عن أهمية تحقيق أهداف الجمعية، وتقديم برامج رائدة ومتميزة لخدمة التوعية الوقائية للشباب. كما ناقش أعضاء الجمعية تفعيل اللجان وبرامج التطوع والتثقيف الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع الْتقى الأعضاء مع رئيس وقف الحزم الخيري الشيخ الدكتور عبدالله المرزوقي؛ لمناقشة خطط التكامل مع الوقف في دعم برامج تعزيز القيم والتوعية المجتمعية الموجهة لفئة الشباب وأسرهم.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:25 PM

"توعية الشباب" بالرياض تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة

ورشة عمل لاستعراض آليات نشر الوعي والحماية من المخاطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
156

ناقَشَ أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب بمنطقة الرياض، عددًا من الخطط والبرامج الوقائية الشبابية والمقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في نشر الوعي بين الشباب، وتعزيز قدراتهم وحمايتهم من المخاطر.

وكانت الجمعية قد نفّذت ورشة عمل واجتماع لاستعراض البرامج المقترحة والأعمال المنفذة في مرحلة التأسيس، وفي بداية الاجتماع، تحدّث رئيس مجلس الإدارة "حمد بن مشخص العتيبي"؛ عما تم تنفيذه، مقدمًا شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على دعمهم للجمعية وبرامجها، ولوقف الحزم الخيري على استضافته لمقر الجمعية، ولجميع الداعمين والمساهمين في تأسيس الجمعية.

من جانبه تحدث العضو المؤسس في الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، عن أهمية تحقيق أهداف الجمعية، وتقديم برامج رائدة ومتميزة لخدمة التوعية الوقائية للشباب. كما ناقش أعضاء الجمعية تفعيل اللجان وبرامج التطوع والتثقيف الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع الْتقى الأعضاء مع رئيس وقف الحزم الخيري الشيخ الدكتور عبدالله المرزوقي؛ لمناقشة خطط التكامل مع الوقف في دعم برامج تعزيز القيم والتوعية المجتمعية الموجهة لفئة الشباب وأسرهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,727
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,371

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة