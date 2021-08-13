خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 5578 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.
وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و810641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91853 وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.
وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و810641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91853 وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.
وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و810641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91853 وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.
وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و810641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91853 وفاة.