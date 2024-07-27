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مساء اليوم.. انطلاق فعاليات "مهرجان الفاكهة بطبرجل"

تحت رعاية أمير الجوف

ينطلق مساء اليوم، "مهرجان الفاكهة بطبرجل" في نسخته الأولى، تحت رعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في المركز الحضاري بطبرجل.

وتفقد محافظ طبرجل، عبيد بن الفليح الحربي، أمس، مقر فعاليات المهرجان، واستمع من رئيس بلدية طبرجل بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله الشحتوت، والرئيس التنفيذي للمهرجان، سلمان بن ضيف الله الدعيجاء، شرحًا وافيًا عن المهرجان.

واطمأن "الحربي" على التجهيزات التي تقوم بها اللجان العاملة بالمهرجان، وأجرى جولة شاملة على معرض المزارعين والمعارض الحكومية ومعرض الفنون التشكيلية والمركز الإعلامي ومسرح الفعاليات وأركان الأسر المنتجة بقسميها النسيج والسدو، والمأكولات، وساحة عربات الفود ترك، وغيرها من مرافق المهرجان.

وعبّر "الحربي" في ختام جولته، عن سعادته بما شاهده من تجهيزات كبيرة، لإقامة نسخة أولى تليق بزوار المهرجان وسمعة المنطقة زراعيًا، شاكرًا كل اللجان العاملة في سبيل إنجاح مهرجان الفاكهة بطبرجل وتحقيق أهدافه.

ويُعدُّ مهرجان الفاكهة بطبرجل، رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي.

وتشتهر محافظة طبرجل، بالمنتجات الزراعية من أهمها فواكه "العنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان"، وغيرها من المنتجات الزراعية.

وتتصدر منطقة بسيطا المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي، ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مساء اليوم.. انطلاق فعاليات "مهرجان الفاكهة بطبرجل"
سبق

ينطلق مساء اليوم، "مهرجان الفاكهة بطبرجل" في نسخته الأولى، تحت رعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في المركز الحضاري بطبرجل.

وتفقد محافظ طبرجل، عبيد بن الفليح الحربي، أمس، مقر فعاليات المهرجان، واستمع من رئيس بلدية طبرجل بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله الشحتوت، والرئيس التنفيذي للمهرجان، سلمان بن ضيف الله الدعيجاء، شرحًا وافيًا عن المهرجان.

واطمأن "الحربي" على التجهيزات التي تقوم بها اللجان العاملة بالمهرجان، وأجرى جولة شاملة على معرض المزارعين والمعارض الحكومية ومعرض الفنون التشكيلية والمركز الإعلامي ومسرح الفعاليات وأركان الأسر المنتجة بقسميها النسيج والسدو، والمأكولات، وساحة عربات الفود ترك، وغيرها من مرافق المهرجان.

وعبّر "الحربي" في ختام جولته، عن سعادته بما شاهده من تجهيزات كبيرة، لإقامة نسخة أولى تليق بزوار المهرجان وسمعة المنطقة زراعيًا، شاكرًا كل اللجان العاملة في سبيل إنجاح مهرجان الفاكهة بطبرجل وتحقيق أهدافه.

ويُعدُّ مهرجان الفاكهة بطبرجل، رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي.

وتشتهر محافظة طبرجل، بالمنتجات الزراعية من أهمها فواكه "العنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان"، وغيرها من المنتجات الزراعية.

وتتصدر منطقة بسيطا المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي، ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
04:38 PM

مساء اليوم.. انطلاق فعاليات "مهرجان الفاكهة بطبرجل"

تحت رعاية أمير الجوف

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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ينطلق مساء اليوم، "مهرجان الفاكهة بطبرجل" في نسخته الأولى، تحت رعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في المركز الحضاري بطبرجل.

وتفقد محافظ طبرجل، عبيد بن الفليح الحربي، أمس، مقر فعاليات المهرجان، واستمع من رئيس بلدية طبرجل بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله الشحتوت، والرئيس التنفيذي للمهرجان، سلمان بن ضيف الله الدعيجاء، شرحًا وافيًا عن المهرجان.

واطمأن "الحربي" على التجهيزات التي تقوم بها اللجان العاملة بالمهرجان، وأجرى جولة شاملة على معرض المزارعين والمعارض الحكومية ومعرض الفنون التشكيلية والمركز الإعلامي ومسرح الفعاليات وأركان الأسر المنتجة بقسميها النسيج والسدو، والمأكولات، وساحة عربات الفود ترك، وغيرها من مرافق المهرجان.

وعبّر "الحربي" في ختام جولته، عن سعادته بما شاهده من تجهيزات كبيرة، لإقامة نسخة أولى تليق بزوار المهرجان وسمعة المنطقة زراعيًا، شاكرًا كل اللجان العاملة في سبيل إنجاح مهرجان الفاكهة بطبرجل وتحقيق أهدافه.

ويُعدُّ مهرجان الفاكهة بطبرجل، رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي.

وتشتهر محافظة طبرجل، بالمنتجات الزراعية من أهمها فواكه "العنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان"، وغيرها من المنتجات الزراعية.

وتتصدر منطقة بسيطا المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي، ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي.

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