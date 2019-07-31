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"آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة

طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

تصوير: حميد الشلاحي

تفقّد محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط؛ يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي؛ وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن مريبد بن هنود؛ مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع، والعيادات المتنقلة؛ للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن.

وكان في استقبال "آل مشيط"؛ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد بن عليثة الجابري.

واطلع "آل مشيط"؛ على الخدمات كافة التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكثّفت بلدية محافظة وادي الفرع، الاستعدادات لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والتأكّد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تمّ تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أيّ ظروفٍ طارئة- لا قدّر الله.

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"آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة
سبق

تصوير: حميد الشلاحي

تفقّد محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط؛ يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي؛ وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن مريبد بن هنود؛ مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع، والعيادات المتنقلة؛ للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن.

وكان في استقبال "آل مشيط"؛ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد بن عليثة الجابري.

واطلع "آل مشيط"؛ على الخدمات كافة التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكثّفت بلدية محافظة وادي الفرع، الاستعدادات لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والتأكّد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تمّ تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أيّ ظروفٍ طارئة- لا قدّر الله.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:35 PM

"آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة

طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تصوير: حميد الشلاحي

تفقّد محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط؛ يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي؛ وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن مريبد بن هنود؛ مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع، والعيادات المتنقلة؛ للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن.

وكان في استقبال "آل مشيط"؛ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد بن عليثة الجابري.

واطلع "آل مشيط"؛ على الخدمات كافة التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكثّفت بلدية محافظة وادي الفرع، الاستعدادات لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والتأكّد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تمّ تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أيّ ظروفٍ طارئة- لا قدّر الله.

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