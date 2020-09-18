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رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

أشار إلى أن القرار يشمل عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية بالجامعات السعودية كافة

عبّر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن شكره وامتنانه الكبير لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لجميع شؤون وموضوعات الجامعات، والنظر في المستجدات التي تهم العاملين في القطاع الجامعي.

وقال الأسمري: كان آخر تلك الرعايات التي توليها القيادة اهتمامها، تعديل المكافأة لبعض من أعضاء التدريس الجامعي حيث أقر مجلس الوزراء التعديلات على الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح: "تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته".

وأضاف: وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية.

وتابع رئيس جامعة شقراء قائلاً: نحن في جامعة شقراء إدارة وأعضاء هيئة التدريس نثمن هذا القرار، ونشعر بالسعادة لأنه سوف يشمل عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية في كل الجامعات السعودية، للحصول على المكافأة عن كل سنة.

وأردف: سيشعر أعضاء هيئة التدريس الذين شملهم القرار، بالمزيد من الامتنان للقيادة الكريمة التي تتلمس المعالجات والمراجعات للقرارات لتحويل بيئة العمل الجامعي إلى مكان أكثر إنتاجية ومحفزًا للعطاء، ويشجع جميع المنسوبين على العمل وتقديم أفضل ما لديهم، وخصوصًا أن الجامعات ينظر إليها بيت خبرة كبير يضم تخصصات علمية وعلومًا إنسانية تنتج وتقدم للمجتمع "قيادات ورواد" لخدمة وطنهم، كما أن الجامعات تمد الجهات العلمية والمهنية بالأبحاث التي تحسن وتطور من نمط الحياة.

جامعة شقراء

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رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة
سبق

عبّر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن شكره وامتنانه الكبير لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لجميع شؤون وموضوعات الجامعات، والنظر في المستجدات التي تهم العاملين في القطاع الجامعي.

وقال الأسمري: كان آخر تلك الرعايات التي توليها القيادة اهتمامها، تعديل المكافأة لبعض من أعضاء التدريس الجامعي حيث أقر مجلس الوزراء التعديلات على الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح: "تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته".

وأضاف: وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية.

وتابع رئيس جامعة شقراء قائلاً: نحن في جامعة شقراء إدارة وأعضاء هيئة التدريس نثمن هذا القرار، ونشعر بالسعادة لأنه سوف يشمل عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية في كل الجامعات السعودية، للحصول على المكافأة عن كل سنة.

وأردف: سيشعر أعضاء هيئة التدريس الذين شملهم القرار، بالمزيد من الامتنان للقيادة الكريمة التي تتلمس المعالجات والمراجعات للقرارات لتحويل بيئة العمل الجامعي إلى مكان أكثر إنتاجية ومحفزًا للعطاء، ويشجع جميع المنسوبين على العمل وتقديم أفضل ما لديهم، وخصوصًا أن الجامعات ينظر إليها بيت خبرة كبير يضم تخصصات علمية وعلومًا إنسانية تنتج وتقدم للمجتمع "قيادات ورواد" لخدمة وطنهم، كما أن الجامعات تمد الجهات العلمية والمهنية بالأبحاث التي تحسن وتطور من نمط الحياة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
12:24 AM

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

أشار إلى أن القرار يشمل عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية بالجامعات السعودية كافة

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فلاح الجوفان - شقراء
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عبّر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن شكره وامتنانه الكبير لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لجميع شؤون وموضوعات الجامعات، والنظر في المستجدات التي تهم العاملين في القطاع الجامعي.

وقال الأسمري: كان آخر تلك الرعايات التي توليها القيادة اهتمامها، تعديل المكافأة لبعض من أعضاء التدريس الجامعي حيث أقر مجلس الوزراء التعديلات على الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح: "تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته".

وأضاف: وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية.

وتابع رئيس جامعة شقراء قائلاً: نحن في جامعة شقراء إدارة وأعضاء هيئة التدريس نثمن هذا القرار، ونشعر بالسعادة لأنه سوف يشمل عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية في كل الجامعات السعودية، للحصول على المكافأة عن كل سنة.

وأردف: سيشعر أعضاء هيئة التدريس الذين شملهم القرار، بالمزيد من الامتنان للقيادة الكريمة التي تتلمس المعالجات والمراجعات للقرارات لتحويل بيئة العمل الجامعي إلى مكان أكثر إنتاجية ومحفزًا للعطاء، ويشجع جميع المنسوبين على العمل وتقديم أفضل ما لديهم، وخصوصًا أن الجامعات ينظر إليها بيت خبرة كبير يضم تخصصات علمية وعلومًا إنسانية تنتج وتقدم للمجتمع "قيادات ورواد" لخدمة وطنهم، كما أن الجامعات تمد الجهات العلمية والمهنية بالأبحاث التي تحسن وتطور من نمط الحياة.

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