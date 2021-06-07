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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات بشأن "حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية"

في إطار تمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية.. ومواكبة التغيرات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول "وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المحدثة".

وذكرت الهيئة أن هذه القواعد من شأنها حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية وتحسين تجربتهم عند الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع البريد، وتمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية، ومواكبة التغيرات والتطورات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

ودعت جميع الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو الخدمات البريدية، والمستثمرون في قطاع البريد، وجميع المستفيدين من الخدمات البريدية، وذلك عبر البريد الإلكتروني Usersexperience@citc.gov.sa، أو من خلال إرسال نسخة ورقية عبر صندوق الهيئة البريدي، أو عبر تسليمها يدويًا عن طريق المناولة، وتقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل مدعومة بالمبررات إن وجدت.

وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات بشأن "حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية"
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول "وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المحدثة".

وذكرت الهيئة أن هذه القواعد من شأنها حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية وتحسين تجربتهم عند الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع البريد، وتمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية، ومواكبة التغيرات والتطورات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

ودعت جميع الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو الخدمات البريدية، والمستثمرون في قطاع البريد، وجميع المستفيدين من الخدمات البريدية، وذلك عبر البريد الإلكتروني Usersexperience@citc.gov.sa، أو من خلال إرسال نسخة ورقية عبر صندوق الهيئة البريدي، أو عبر تسليمها يدويًا عن طريق المناولة، وتقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل مدعومة بالمبررات إن وجدت.

وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:58 PM

"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات بشأن "حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية"

في إطار تمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية.. ومواكبة التغيرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
445

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول "وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المحدثة".

وذكرت الهيئة أن هذه القواعد من شأنها حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية وتحسين تجربتهم عند الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع البريد، وتمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية، ومواكبة التغيرات والتطورات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

ودعت جميع الجهات المهتمة للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو الخدمات البريدية، والمستثمرون في قطاع البريد، وجميع المستفيدين من الخدمات البريدية، وذلك عبر البريد الإلكتروني Usersexperience@citc.gov.sa، أو من خلال إرسال نسخة ورقية عبر صندوق الهيئة البريدي، أو عبر تسليمها يدويًا عن طريق المناولة، وتقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل مدعومة بالمبررات إن وجدت.

وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

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