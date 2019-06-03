النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

"ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء".. ندوة "الجربا" بالرياض

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي "محمد بن سلمان" ولاية العهد

استضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بمنزله بمدينة الرياض ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بعنوان (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء).

جاء ذلك بحضور نخبة من المثقفين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من دول الخليج والوطن العربي، حيث شارك بالندوة من دولة الكويت كل من الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والإعلامي، الدكتور محمد الملا، ومن المملكة كل من جابر القرني مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الحرس الوطني، والمقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، والدكتور عبدالله العساف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والعميد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي، والدكتور أحمد الأنصاري الباحث بالشؤون الدولية، والدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقاً، والعميد منيف عماش الحربي المحلل السياسي والإعلامي راجح الحارثي مذيع قناة الإم بي سي، والدكتور حمدان الشهري المحال السياسي واللواء طيار محمد القبيبان محلل استراتيجي وعسكري، والأستاذ حمود الرويس المحلل الاستراتيجي والسياسي والإعلامي سعيد العجل والإعلامي صعب الرشيدي والإعلامي جيلاني الشمراني، والإعلامي مرزوق العويمري، ومن العراق الإعلامي مقداد الحمدان.

وأدار الندوة الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث تطرق المتحدثون للعديد من إنجازات سمو ولي العهد خلال العامين الماضيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعسكرية، مؤكدين أنه وبدعم خادم الحرمين الشريفين لرؤية سمو ولي العهد تجعله رجل المرحلة وقائد التغيير في الشرق الأوسط كافة، مؤكدين على أن ما حققه سموه خلال العامين الماضيين كان يتطلب عشرات السنين لتحقيق هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة حالياً..

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء".. ندوة "الجربا" بالرياض
سبق

استضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بمنزله بمدينة الرياض ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بعنوان (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء).

جاء ذلك بحضور نخبة من المثقفين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من دول الخليج والوطن العربي، حيث شارك بالندوة من دولة الكويت كل من الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والإعلامي، الدكتور محمد الملا، ومن المملكة كل من جابر القرني مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الحرس الوطني، والمقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، والدكتور عبدالله العساف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والعميد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي، والدكتور أحمد الأنصاري الباحث بالشؤون الدولية، والدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقاً، والعميد منيف عماش الحربي المحلل السياسي والإعلامي راجح الحارثي مذيع قناة الإم بي سي، والدكتور حمدان الشهري المحال السياسي واللواء طيار محمد القبيبان محلل استراتيجي وعسكري، والأستاذ حمود الرويس المحلل الاستراتيجي والسياسي والإعلامي سعيد العجل والإعلامي صعب الرشيدي والإعلامي جيلاني الشمراني، والإعلامي مرزوق العويمري، ومن العراق الإعلامي مقداد الحمدان.

وأدار الندوة الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث تطرق المتحدثون للعديد من إنجازات سمو ولي العهد خلال العامين الماضيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعسكرية، مؤكدين أنه وبدعم خادم الحرمين الشريفين لرؤية سمو ولي العهد تجعله رجل المرحلة وقائد التغيير في الشرق الأوسط كافة، مؤكدين على أن ما حققه سموه خلال العامين الماضيين كان يتطلب عشرات السنين لتحقيق هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة حالياً..

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:14 PM

"ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء".. ندوة "الجربا" بالرياض

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي "محمد بن سلمان" ولاية العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,565

استضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بمنزله بمدينة الرياض ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بعنوان (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء).

جاء ذلك بحضور نخبة من المثقفين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من دول الخليج والوطن العربي، حيث شارك بالندوة من دولة الكويت كل من الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والإعلامي، الدكتور محمد الملا، ومن المملكة كل من جابر القرني مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الحرس الوطني، والمقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، والدكتور عبدالله العساف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والعميد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي، والدكتور أحمد الأنصاري الباحث بالشؤون الدولية، والدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقاً، والعميد منيف عماش الحربي المحلل السياسي والإعلامي راجح الحارثي مذيع قناة الإم بي سي، والدكتور حمدان الشهري المحال السياسي واللواء طيار محمد القبيبان محلل استراتيجي وعسكري، والأستاذ حمود الرويس المحلل الاستراتيجي والسياسي والإعلامي سعيد العجل والإعلامي صعب الرشيدي والإعلامي جيلاني الشمراني، والإعلامي مرزوق العويمري، ومن العراق الإعلامي مقداد الحمدان.

وأدار الندوة الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث تطرق المتحدثون للعديد من إنجازات سمو ولي العهد خلال العامين الماضيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعسكرية، مؤكدين أنه وبدعم خادم الحرمين الشريفين لرؤية سمو ولي العهد تجعله رجل المرحلة وقائد التغيير في الشرق الأوسط كافة، مؤكدين على أن ما حققه سموه خلال العامين الماضيين كان يتطلب عشرات السنين لتحقيق هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة حالياً..

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة