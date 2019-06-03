"ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء".. ندوة "الجربا" بالرياض

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي "محمد بن سلمان" ولاية العهد

استضاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بمنزله بمدينة الرياض ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بعنوان (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء).



جاء ذلك بحضور نخبة من المثقفين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من دول الخليج والوطن العربي، حيث شارك بالندوة من دولة الكويت كل من الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والإعلامي، الدكتور محمد الملا، ومن المملكة كل من جابر القرني مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الحرس الوطني، والمقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، والدكتور عبدالله العساف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والعميد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي، والدكتور أحمد الأنصاري الباحث بالشؤون الدولية، والدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقاً، والعميد منيف عماش الحربي المحلل السياسي والإعلامي راجح الحارثي مذيع قناة الإم بي سي، والدكتور حمدان الشهري المحال السياسي واللواء طيار محمد القبيبان محلل استراتيجي وعسكري، والأستاذ حمود الرويس المحلل الاستراتيجي والسياسي والإعلامي سعيد العجل والإعلامي صعب الرشيدي والإعلامي جيلاني الشمراني، والإعلامي مرزوق العويمري، ومن العراق الإعلامي مقداد الحمدان.



وأدار الندوة الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث تطرق المتحدثون للعديد من إنجازات سمو ولي العهد خلال العامين الماضيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعسكرية، مؤكدين أنه وبدعم خادم الحرمين الشريفين لرؤية سمو ولي العهد تجعله رجل المرحلة وقائد التغيير في الشرق الأوسط كافة، مؤكدين على أن ما حققه سموه خلال العامين الماضيين كان يتطلب عشرات السنين لتحقيق هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة حالياً..