20 مقعداً سنوياً لمستفيدي "أصدقاء" بكالوريوس وتدريب في الجامعة العربية المفتوحة

في تعاون مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة، في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال التعليمي والأكاديمي ودعم برامج المسؤولية المجتمعية. ومثل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة ماجد أحمد عبدالله، ومثّل الجامعة الدكتور علي بن محمـد الشهراني، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

ومن جانبه، أكد "الشهراني" أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجامعة التي أسست عليها كنواة للمسؤولية المجتمعية منذ إنشائها على يد المغفور له بإذن الله الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس هذا الكيان، واستمرت لتواصل النهج الذي رسمه المؤسس بقيادة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الاتفاقية، والتي تمتد لثلاث سنوات لبناء شراكة فاعلة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لخدمة منسوبي الجمعية والوسط الرياضي بشكل عام من خلال الخدمات التي تقدمها الجامعة في وجودها بست مناطق داخل المملكة والتي تخدم عدداً واسعاً من شرائح المجتمع في مختلف المناطق.

من جانبه، قال ماجد عبدالله إن الاتفاقية حددت مجالات التعاون بين الجمعية والجامعة والمتمثلة في تقدم منح تعليمية (بكالوريوس) لمستفيدي الجمعية بواقع (10) مقاعد سنوياً بالإضافة إلى خصم خاص لما فوق الـ10 مقاعد حسب لوائح وأنظمة الجامعة، وكذلك التعاون في إقامة فعالية رياضية سنوية، بجانب اعتبار الجامعة شريكاً تعليمياً للجمعية في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، والتنسيق في الجوانب الإعلامية ذات الصلة؛ بهدف إبراز الطرفين بالشكل المناسب للشراكة، وأيضاً السماح بإقامة فعاليات الجمعية على مسرح الجامعة، وإقامة ملتقى سنوي من قبل الجمعية في الجامعة للاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للتطوير وفق اللوائح المنظمة لدى كل طرف.

وأضاف أن الاتفاقية والتي تمتد لثلاث سنوات، تؤسس التعاون بين الجهتين ليرتكز على الشراكة والتكامل والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج مع بذل كافة الجهود للتعاون للتسويق والإعداد والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، مشيداً بحرص مسؤولي الجامعة العربية المفتوحة على دعم الجمعية من أجل تحقيق أهدافها المتضمنة تقديم الخدمات المتنوعة لفئة لاعبي كرة القدم من أجل تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم. مشيراً إلى أن الجامعة تعد من أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتميزة أكاديمياً وتعليمياً، وتطمح الجمعية إلى الاستفادة من خبرات مسؤوليها وأعضاء هيئة التدريس وإمكانياتها وتوظيف ذلك لخدمة مستفيدي الجمعية.