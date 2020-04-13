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أفريقيا: أكثر من 13 ألف إصابة و700 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، من مقره في أديس أبابا اليوم، عن تسجيل 13 ألفًا و145 حالة مصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا؛ إثر تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ بينما ارتفعت حالات الوفاة جراء الوباء إلى 700 حالة حتى الآن.

وأوضح المركز في آخر معطيات صادرة عنه، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و171 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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أفريقيا: أكثر من 13 ألف إصابة و700 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، من مقره في أديس أبابا اليوم، عن تسجيل 13 ألفًا و145 حالة مصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا؛ إثر تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ بينما ارتفعت حالات الوفاة جراء الوباء إلى 700 حالة حتى الآن.

وأوضح المركز في آخر معطيات صادرة عنه، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و171 حالة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:28 AM

أفريقيا: أكثر من 13 ألف إصابة و700 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، من مقره في أديس أبابا اليوم، عن تسجيل 13 ألفًا و145 حالة مصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا؛ إثر تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ بينما ارتفعت حالات الوفاة جراء الوباء إلى 700 حالة حتى الآن.

وأوضح المركز في آخر معطيات صادرة عنه، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و171 حالة.

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