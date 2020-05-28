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ماذا يجري في ماليزيا؟ .. الحزب الحاكم يُنهي عضوية مهاتير محمد

"ياسين" يسعى لتعزيز سلطته

أنهى الحزب الحاكم في ماليزيا، الذي يقوده رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، اليوم (الخميس)؛ عضوية سلفه مهاتير محمد؛ في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لتعزيز سلطته؛ حيث يواجه حاليًّا تحديًا محتملًا لرئاسته الوليدة.

ونقلت "رويترز" عن مهاتير محمد، أنه "سيسعى إلى الإطاحة بمحيي الدين ياسين من منصبه لقيامه بإجراءات خفية أعادت إلى السلطة حزبًا ملوثًا بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات عام 2018".

من ناحيته اعتبر الحزب الحاكم أن مهاتير محمد أنهى عضويته تلقائيًا بعد أن رفض قيادة محيي الدين ياسين كرئيس للوزراء ورئيس الحزب، وذلك بجلوسه مع المعارضة عندما اجتمع البرلمان الأسبوع الماضي؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وكان "ياسين" الذي كان ملازمًا موثوقًا به لـ"مهاتير"، قد ظهر بشكل غير متوقع كرئيس للوزراء في مارس (آذار)، بعد تشكيل تحالف مع الحزب الحاكم السابق، المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، للحصول على أغلبية برلمانية.

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ماذا يجري في ماليزيا؟ .. الحزب الحاكم يُنهي عضوية مهاتير محمد
سبق

أنهى الحزب الحاكم في ماليزيا، الذي يقوده رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، اليوم (الخميس)؛ عضوية سلفه مهاتير محمد؛ في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لتعزيز سلطته؛ حيث يواجه حاليًّا تحديًا محتملًا لرئاسته الوليدة.

ونقلت "رويترز" عن مهاتير محمد، أنه "سيسعى إلى الإطاحة بمحيي الدين ياسين من منصبه لقيامه بإجراءات خفية أعادت إلى السلطة حزبًا ملوثًا بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات عام 2018".

من ناحيته اعتبر الحزب الحاكم أن مهاتير محمد أنهى عضويته تلقائيًا بعد أن رفض قيادة محيي الدين ياسين كرئيس للوزراء ورئيس الحزب، وذلك بجلوسه مع المعارضة عندما اجتمع البرلمان الأسبوع الماضي؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وكان "ياسين" الذي كان ملازمًا موثوقًا به لـ"مهاتير"، قد ظهر بشكل غير متوقع كرئيس للوزراء في مارس (آذار)، بعد تشكيل تحالف مع الحزب الحاكم السابق، المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، للحصول على أغلبية برلمانية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:40 PM

ماذا يجري في ماليزيا؟ .. الحزب الحاكم يُنهي عضوية مهاتير محمد

"ياسين" يسعى لتعزيز سلطته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الحزب الحاكم في ماليزيا، الذي يقوده رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، اليوم (الخميس)؛ عضوية سلفه مهاتير محمد؛ في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لتعزيز سلطته؛ حيث يواجه حاليًّا تحديًا محتملًا لرئاسته الوليدة.

ونقلت "رويترز" عن مهاتير محمد، أنه "سيسعى إلى الإطاحة بمحيي الدين ياسين من منصبه لقيامه بإجراءات خفية أعادت إلى السلطة حزبًا ملوثًا بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات عام 2018".

من ناحيته اعتبر الحزب الحاكم أن مهاتير محمد أنهى عضويته تلقائيًا بعد أن رفض قيادة محيي الدين ياسين كرئيس للوزراء ورئيس الحزب، وذلك بجلوسه مع المعارضة عندما اجتمع البرلمان الأسبوع الماضي؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وكان "ياسين" الذي كان ملازمًا موثوقًا به لـ"مهاتير"، قد ظهر بشكل غير متوقع كرئيس للوزراء في مارس (آذار)، بعد تشكيل تحالف مع الحزب الحاكم السابق، المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، للحصول على أغلبية برلمانية.

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