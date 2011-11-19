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"حسام بن سعود": نتطلع لزيارة خادم الحرمين الشريفين للباحة

نوّه بزيارات الملك لمناطق المملكة لتلمس احتياجات المواطنين

قال أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إن الجميع يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الميمونة إلى المنطقة.

ونوّه بزيارات الملك المفدى ـ أيده الله ـ لمناطق المملكة؛ لتلمس احتياجات المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات التنموية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمير منطقة الباحة، عقب وقوفه على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة، اليوم.

وأكد أن المشاريع التي تم الوقوف عليها ضمن خطة عمل فرع وزارة النقل بالمنطقة، منها ما هو متعثر، والبعض الآخر جارٍ العمل به، حيث تم تسريعها لتنضم لسلسلة المشاريع الجبارة التي تحظى بها المنطقة.

وأشار إلى أنه توجد مشروعات جديدة ورئيسية في المنطقة سيتم اعتمادها في الميزانية الجديدة لهذا العام، بمشيئة الله.

وأعرب الأمير حسام بن سعود، عن شكره وامتنانه لأهالي الباحة، ولكل من بادر وساهم في تنمية المنطقة وتبرع من ماله الخاص، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في كل ما يطور المنطقة وتنميتها.

وعبر أمير الباحة، عن تطلعه إلى زيادة عدد السياح مستقبلاً إلى منطقة الباحة التي تعدّ من أجمل مناطق المملكة، لما تتميز به من طبيعة وموقع جغرافي.

وأكد أن ذلك يتطلب الكثير من الجهد، وتوفير دور إيواء وطرق ومستشفيات بشكل أكبر يسهم في تنمية المنطقة وتطورها سياحيًا، واعدًا بأنه سيتم الإعلان عن العديد من الموضوعات والأمور التي تهم الباحة في القريب العاجل، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حسام بن سعود": نتطلع لزيارة خادم الحرمين الشريفين للباحة
سبق

قال أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إن الجميع يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الميمونة إلى المنطقة.

ونوّه بزيارات الملك المفدى ـ أيده الله ـ لمناطق المملكة؛ لتلمس احتياجات المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات التنموية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمير منطقة الباحة، عقب وقوفه على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة، اليوم.

وأكد أن المشاريع التي تم الوقوف عليها ضمن خطة عمل فرع وزارة النقل بالمنطقة، منها ما هو متعثر، والبعض الآخر جارٍ العمل به، حيث تم تسريعها لتنضم لسلسلة المشاريع الجبارة التي تحظى بها المنطقة.

وأشار إلى أنه توجد مشروعات جديدة ورئيسية في المنطقة سيتم اعتمادها في الميزانية الجديدة لهذا العام، بمشيئة الله.

وأعرب الأمير حسام بن سعود، عن شكره وامتنانه لأهالي الباحة، ولكل من بادر وساهم في تنمية المنطقة وتبرع من ماله الخاص، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في كل ما يطور المنطقة وتنميتها.

وعبر أمير الباحة، عن تطلعه إلى زيادة عدد السياح مستقبلاً إلى منطقة الباحة التي تعدّ من أجمل مناطق المملكة، لما تتميز به من طبيعة وموقع جغرافي.

وأكد أن ذلك يتطلب الكثير من الجهد، وتوفير دور إيواء وطرق ومستشفيات بشكل أكبر يسهم في تنمية المنطقة وتطورها سياحيًا، واعدًا بأنه سيتم الإعلان عن العديد من الموضوعات والأمور التي تهم الباحة في القريب العاجل، بإذن الله.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:24 PM

"حسام بن سعود": نتطلع لزيارة خادم الحرمين الشريفين للباحة

نوّه بزيارات الملك لمناطق المملكة لتلمس احتياجات المواطنين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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قال أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إن الجميع يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الميمونة إلى المنطقة.

ونوّه بزيارات الملك المفدى ـ أيده الله ـ لمناطق المملكة؛ لتلمس احتياجات المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات التنموية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمير منطقة الباحة، عقب وقوفه على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة، اليوم.

وأكد أن المشاريع التي تم الوقوف عليها ضمن خطة عمل فرع وزارة النقل بالمنطقة، منها ما هو متعثر، والبعض الآخر جارٍ العمل به، حيث تم تسريعها لتنضم لسلسلة المشاريع الجبارة التي تحظى بها المنطقة.

وأشار إلى أنه توجد مشروعات جديدة ورئيسية في المنطقة سيتم اعتمادها في الميزانية الجديدة لهذا العام، بمشيئة الله.

وأعرب الأمير حسام بن سعود، عن شكره وامتنانه لأهالي الباحة، ولكل من بادر وساهم في تنمية المنطقة وتبرع من ماله الخاص، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في كل ما يطور المنطقة وتنميتها.

وعبر أمير الباحة، عن تطلعه إلى زيادة عدد السياح مستقبلاً إلى منطقة الباحة التي تعدّ من أجمل مناطق المملكة، لما تتميز به من طبيعة وموقع جغرافي.

وأكد أن ذلك يتطلب الكثير من الجهد، وتوفير دور إيواء وطرق ومستشفيات بشكل أكبر يسهم في تنمية المنطقة وتطورها سياحيًا، واعدًا بأنه سيتم الإعلان عن العديد من الموضوعات والأمور التي تهم الباحة في القريب العاجل، بإذن الله.

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